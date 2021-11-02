Министерство иностранных дел Испании не хочет видеть на своем фасаде франкистские гербы. На сегодняшний день на здании Дворца Санта-Крус таковых сразу два: они расположены в башнях-пристройках по бокам от основного здания. Эти гербы размером 1,40×1,60 в форме орла, который использовался в качестве государственной геральдики в период правления каудильо Франсиско Франко, можно было увидеть над пятым этажом на башнях дворца со стороны улицы Консепсьон Херонима — в самом центре мадридской столицы. Можно было — поскольку теперь франкистские гербы уже прикрыты брезентом. При этом пристройка к основному зданию дворца была спроектирована в 1950 году архитектором Педро Мугурузой, известным как ведущий архитектор режима Франко, но прежде всего — как архитектор Долины Павших и проекта реконструкции Университетского городка.

Портреты Франко несут на демонстрации

Сам же Дворец Санта-Крус (исп. «Дворец Святого Креста» — прим. ИА REGNUM) был построен в XVII веке, а с 1938 года в нем находится штаб-квартира министерства иностранных дел Испании. При этом основное здание дворца, построенное в стиле барокко по проекту архитектора Хуана Гомеса де Моры в 1620—1640 годах, переживало разные эпохи и служило мэрией, тюрьмой, судом и даже министерством зарубежных территорий Испанской империи.

Gryffindor Дворец Санта-Крус. Мадрид

В 50-х годах XX века Педро Мугуруза разработал план реконструкции здания дворца: его территория расширилась, в результате чего появились башни-пристройки с уже упомянутыми гербами, которые сегодня так раздражают испанских дипломатов.

Удалить или заменить?

Согласно данным испанского издания La Razón, правительство Испании выделит на демонтаж гербов с башен здания МИД 8774 евро.

В пояснительной записке к контракту на выполнение демонтажа, к которому также получило доступ издание, говорится, что «Главное управление по патримониальным делам Главного управления дипломатической службы должно соблюдать действующее законодательство о демократической памяти и, прежде всего, убрать додемократические символы».

Luis Miguel Arias, Santiago Dotor, Historical Flags 1939-1945 (Spain) Герб Испании времён Франко

Отмечается также, что процедура демонтажа символов эпохи франкизма пройдёт в четыре этапа: составление базового и исполнительного проекта, составление отчета строительных компаний и анализ представленных предложений, управление проектом и составление окончательной документации по работам.

Демонтажом самих символов займётся архитектор Хосе Антонио Лопес Седьель, который поспешил заявить, что на сегодняшний день нет определённости в вопросе о том, будут ли франкистские гербы удалены полностью либо их придётся заменить другой символикой.

«Поскольку это здание объявлено ценностью, представляющей культурный интерес, задание требует предварительной консультации», — сказал Седьель в интервью La Razón.

Непочатый край работы

Это уже не первый случай, когда франкистская символика на здании МИД Испании попадает в поле зрения борцов с наследием диктатуры. Так, в 2018 году комиссар по исторической памяти Мадридского городского совета включил эти гербы в список франкистских символов, имеющихся в столице и требующих ликвидации.

SanchoPanzaXXI Флаг Испании времён Франко

Согласно списку, в Мадриде имеется ещё 11 символов периода франкистской Испании. Так, два из таких символов расположены на церкви Сан-Фермин-де-лос-Наваррос на улице Эдуардо Дато, 10: с одной стороны здания расположена каменная доска, посвященная народу Наварры, которая содержит две цитаты Франсиско Франко, подчеркивающие роль наваррской общины в национальном движении; с другой стороны, на другой каменной доске, указаны имена «мучеников, погибших за святое дело религии и родины в 1936—1939 годах».

Франкистские символы находятся и на другой церкви Мадрида — Сан-Педро-Апостол (церковь Апостола Святого Петра) в районе Барахас, где установлена мемориальная доска «Павшим за Бога и за Испанию»: на ней в числе прочих фигурирует имя Хосе Антонио Примо де Риверы, основателя и лидера Испанской фаланги.

Хосе Антонио Примо де Ривера

В том же мадридском районе Чамбери, по адресу Гусман-эль-Буэно, 137, находится бывшая штаб-квартира государственных лотерей и ставок. Здание, принадлежащее на сегодняшний день Национальному наследию и построенное по проекту Мануэля Роденаса, было открыто в 1963 году с франкистским гербом на фасаде. Однако специалисты не исключают, что геральдика периода франкизма исчезнет со здания в силу объективных причин: здание в скором будущем будет переоборудовано под штаб-квартиру налогового агентства.

Таким же образом франкистские гербы, подобные тем, что выбиты на здании Дворца Санта-Крус, можно найти и на некоторых зданиях, принадлежащих городскому совету Мадрида. Например, с таким гербом существует фасад здания бывшего муниципального спортивного центра Хосе Москардо на улице Кослады, 9 (сейчас там находится служба ремонта). Аналогичная ситуация происходит и с барельефом на фасаде Института Сан-Исидро на улице Толедо, 39.

Еще одним объектом, находящимся в муниципальной собственности и имеющим франкистские символы, было Кладбище мучеников в мадридском районе Аравака: на этом кладбище установлен щит с ярмом и стрелами — эмблемой фалангистов. Однако в данном случае исполнители закона об исторической памяти решили лишь ограничиться переименованием кладбища: теперь оно называется по району, в котором расположено.

Другие памятники с символами франкистского периода Испании можно найти на улице Падре Индалесио Эрнандеса на углу с проспектом Америки; на фасаде дома № 73 по улице Самбара; на площади Барахаса с мемориальной доской, посвященной братьям Фалько и Альваресу де Толедо, и в Санта-Мария-де-ла-Аламеда на углу улицы Сан-Фернандо-дель-Харама на доме под номером 6.

Мадрид не спешит

Однако почему же в Мадриде в условиях существования закона об исторической памяти и закона о демократической памяти с символами франкизма расстаются столь неохотно, тогда как испанские регионы более активно расправляются с символами периода правления Франсиско Франко?

Франсиско Франко

Не исключено, что одной из причин является не только многочисленность подобных символов в столице Испании, но и политическая воля местных властей. Так, в Мелилье в феврале 2021 года снесли статую Франсиско Франко, а не так давно принялись за памятник героям Испании, установленный в 1942 году. Несмотря на то, что с памятника много лет назад уже были демонтированы все символы франкизма, левая коалиция в правительстве Мелильи всё же продавила инициативу о полном демонтаже памятника, поскольку, по словам члена ассамблеи города Елены Фернандес Тревиньо, хотя символы франкизма и были удалены с мемориала, «все понимают то, чем он является на самом деле».

Другая похожая ситуация произошла с памятником генералу Хосе Энрике Вареле, который установили в 1948 году на площади Пласа-дель-Рей в Сан-Фернандо. Местные власти трижды пытались реализовать инициативу о демонтаже памятника соратнику Франко: в первый раз, в 2008 году, эта идея, несмотря на появление за год до этого закона об исторической памяти, была заблокирована частью оппозиции, а также коалицией из местной ячейки «Народной партии» (Partido Popular) и «Андалусийской партии» (Partido Andalucista). Во второй раз, уже в 2016 году, инициатива муниципальной группы Sí se puede San Fernando, поддержанная PSOE и Ciudadanos, была принята, однако до её реализации дело вновь не дошло. А вот в третий раз памятник, похоже, исчезнет с площади: в связи с реконструкцией Пласа-дель-Рей местная мэрия официально объявила о демонтаже статуи.

Хосе Энрике Варела

Ситуация в Мадриде несколько отличается от регионов: в испанской столице сильны позиции «Народной партии», которая, как правило, выступает несколько сдержаннее в отношении реализации закона об исторической памяти и закона о демократической памяти. В Мадриде пост мэра занимает правоцентрист Хосе-Луис Мартинес Альмейда, а главой автономного сообщества Мадрид является соратница Альмейды по «Народной партии» — Исабель Диас Аюсо. Ключевые напоминания о периоде Франсиско Франко, разумеется, снесены, однако до полного уничтожения всех символов франкизма как в Мадриде, так и во всей Испании явно далеко.