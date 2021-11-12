В Южной Корее нарастает возмущение поведением премьер-министра страны, нарушившего правила социального дистанцирования.

(сс) 염태희 Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём

По сообщениям южнокорейских СМИ, 11 ноября премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём принес публичные извинения за нарушение правил социального дистанцирования во время встречи выпускников, состоявшейся на прошлой неделе.

«Я сожалею, — сказал премьер-министр в начале координационного совещания. — Я обещаю следить за собой, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились».

Известно, что Ким Бу Гём попал под огонь критики после того, как в СМИ появилось информация о том, что в минувшую субботу в резиденции премьер-министра состоялась встреча, на которой присутствовали одиннадцать человек. Однако согласно антиковидным правилам, которые вступили в силу 1 ноября, в частных собраниях могут принимать участие до 10 человек.

Между тем в канцелярии отметили, что изначально во встрече должны были принимать участие десять человек, однако один из приглашенных гостей привел с собой супругу.

«Если лицо, ответственное за ввод антиковидных мед, нарушает их, оно должно подать в отставку», — призывает hj11***.

«Может, всем остальным тоже так можно?» — интересуется engo***

«Почему, когда правила нарушают «простые смертные», их строго наказывают по закону?» — вопрошает qksl***.

«Вместо извинений лучше возьмите ответственность за свои поступки и покиньте пост», — пишет da7g***.

(сс) Paulo Просьба о соблюдении социальной дистанции

«Тогда стоит извиниться перед теми, кто заплатил штраф за нарушение антиковидных мер, и вернуть им деньги», — предлагает acac***.

«В настоящее время никто из администрации Муна не соблюдает придуманные ими правила. Такой человек, как Ким Бу Гём, не подходит на должность премьер-министра», — отмечает rkdg***.

«За пять лет существования администрации Мун Чжэ Ина никто не взял ответственность за свои поступки», — негодует glwl***.

«Он должен быть строго наказан, так как является тем, кто стоит за вводом антиковидных мер», — пишет guro***.

«Теперь все в стране будут знать, что Ким Бу Гём лицемер», — отмечает kyun***.

«Я устал от подобных выходок. Единственный способ изменить это — сменить правительство», — пишет seou***.

«Вспомните трагедию с паромом «Севоль». Тогдашний премьер-министр ушёл в отставку из-за критики правительства», — pops***.

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«Хорошая работа! Благодаря Вашему поступку мы стали на шаг ближе к смене правительства», — восторгается pete***.

«Он должен заплатить штраф за нарушение антиковидных мер, как это делают все», — призывает yim9***.

«И как доверять правительству после такого?» — интересуется rkg0***.