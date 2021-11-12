



Собор Святого Петра. Ватикан

Ситуация с нынешним миграционным кризисом на белорусско-польской границе, как и с прошлым, заставляет определяться не только светские власти, но и церковные. Особенность ситуации в том, что несколько лет назад сотни тысяч мигрантов в основном прибывали в Европу по морю и только потом заработал «сухопутный» турецкий маршрут. Учитывая сложные отношения с Анкарой и ее пребывание в НАТО, тогда Европейский союз согласился выделить несколько миллиардов евро турецким властям на то, чтобы они оставили мигрантов у себя. Сейчас, когда мигранты прорываются через белорусско-польскую границу, сделать аналогичное предложение Минску в ЕС не спешат. Это отражается и на реакции на нынешний кризис европейских католиков, которые разошлись во мнениях, кто виноват и что надо делать.

По первому пункту есть свое мнение у польского и литовского епископата. 10 октября глава Конференции католического епископата Польши (KEP) архиепископ Познани Станислав Гондецкий в своем заявлении подчеркнул, что «от имени KEP я решительно осуждаю использование белорусской стороной человеческих трагедий в действиях против суверенитета Польши». Позицию Литвы выразил архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас. В интервью итальянскому католическому порталу L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa он заявил, что все происходящее «координируется белорусскими властями», которые используют мигрантов как «разменную монету в переговорах с ЕС об отмене санкций», а Минск извлекает «не личную финансовую выгоду», но ищет «выгоду политическую». В данном случае оба архиепископа проявили солидарность с политическими властями Польши и Литвы, а также общественным мнением, негативно относящимся к попыткам мигрантов попасть на их территорию, пусть даже и для дальнейшего транзита в Германию. При этом в случае с Грушасом есть нюанс: в настоящее время он возглавляет Совет европейских Конференций католического епископата (CCEE). Означает ли это, что архиепископ Вильнюса излагает и позицию европейских католиков?

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

На наш взгляд, это не так. Конечно, в Европе есть епископы, которые согласны с Грушасом, но они, скорее, относятся к центрально-восточному региону. Взгляды мейнстрима выражает заявление Комиссии Конференций католического епископата ЕС (COMECE) под руководством архиепископа Люксембурга кардинала Жана-Клода Холлериха. COMECE «разделяет озабоченность и заботу папы Римского Франциска о страдающих людях в Белоруссии и призывает к торжеству справедливости, прося ЕС и международное сообщество содействовать посредством диалога мирному урегулированию сохраняющейся напряженности, уважая человеческое достоинство и соблюдая международное право». Как можно судить, здесь нет политизации миграционного кризиса с нападками на Минск, что позволяют себе Польша и Литва. В этом смысле Комиссия Конференций католического епископата ЕС проявляет солидарность с Ватиканом, который четко обозначил свою позицию по данному вопросу, что сделал секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер во время недавнего визита в Москву.

«Мы призываем власти по всей Европе взять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев, и решить этот серьезный гуманитарный кризис», — заявил высокопоставленный ватиканский дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. И дело не только в том, что он подтвердил неизменную позицию папы Франциска, который с начала своего избрания призывал богатые страны принимать мигрантов из бедных стран. В начале понтификата Франциска и российское руководство, прежде всего президента Владимира Путина, сблизило желание мирно урегулировать сирийский кризис и защитить ближневосточных христиан. Сейчас, как отметил Галлахер, Ватикан в отношении Сирии надеется, что «будет найдено политическое решение», которое «принесет мир после более чем 10 лет войны и позволит беженцам, в том числе многим христианам, вернуться домой». Этот же подход продемонстрировал Лавров, сделав акцент на призыве к Западу «прекратить саботировать требования о создании условий для возвращения беженцев в Сирию». Во многом это затрагивает и тех мигрантов, которые сейчас пытаются пересечь белорусско-польскую границу. Им нужно создать условия для спокойной и достойной жизни на родине.

Mid.ru Архиепископ Пол Галлахер и глава МИД РФ Сергей Лавров

Поэтому Святой престол не склонен, как это делают католические епископы в Польше и Литве, возлагать ответственность за миграционный кризис на Минск и тем более Москву. В том числе потому, что белорусское направление сейчас далеко не самое главное для миграционных потоков в Европу. Как пишет католический портал AsiaNews, чрезвычайная ситуация разворачивается вдоль границы между Ираном и Афганистаном. В Иране уже собрались порядка сотен тысяч мужчин, женщин и детей, бежавших от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По прогнозам издания, они могут через Средиземное море двинуться в Европу, пока та занята несколькими тысячами мигрантов на белорусско-польской границе. Кого тогда будет осуждать ЕС и что он будет делать? А тем временем Варшава и Вильнюс решают сиюминутные политические задачи, пытаясь использовать миграционный кризис в борьбе с Минском и Москвой. То, что в этом им подыгрывает католический епископат в Польше и Литве, показывает лишь то, что в этих странах духовенство до сих пор не научилось мыслить глобальными категориями, как это делает Святой престол.