В Ростове-на-Дону с 13 ноября вырастут цены на проезд в городском общественном транспорте. Подписчики паблика «Ростов Главный» посетовали на то, что зарплаты не растут такими темпами, как проезд и продукты питания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд в общественном транспорте

«Именно так и выглядит мнимая стабильность. Что ни день, то новость о повышении тарифов, цен, стоимости проезда. Стабильность у чиновников распространяется только на размер зарплат», — отметил Иван И.

«Цены растут, а зарплаты нет. Добро пожаловать в стабильность», — прокомментировал новость Юрий Б.

«Когда проезд обгоняет официальную инфляцию в три раза», — написал Владислав М.

«Помню то время, когда проезд в автобусе был 5 рублей», — поделилась Лилия Е.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

«Помню в «ужасных» 90-х льготный проезд для студентов 0 рублей 0 коп.» — ответил ей Илья В.

Участники активной дискуссии не исключили, что в скором времени стоимость проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону повысится до 50 рублей.

«Хорошо хоть не 50 рублей», — считает Александр П.

«Как бы уже в следующем году не подняли до 50 рублей с такой инфляцией», — предположила Валерия Балац.

«Нужно ещё потерпеть. Скоро цены на проезд будут как в Москве. Но придётся потерпеть», — иронично отметил Иван П.

«Растёт уровень жизни! Поздравляю, товарищи! Не, господа!» — добавил Лазарь А.

«Это, конечно, избито, но не пойму, почему зарплата не растёт? Ну всё подорожало. От гречки до курицы, топливо, проезд, шины. А зарплаты — нет. Медленно, но уверенно придём к тому, чтобы ходить только пешком, есть гречку раз в два дня. И пить не часто, а то воду счётчик мотает», — разводит руками Никита К.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«Таксисты скоро станут общественным транспортом», — считает Алексей Ф.

ИА REGNUM сообщало, что власти утверждают, что им удалось прийти с перевозчиками к компромиссу и установить стоимость в размере 32 рублей в автобусе, 23 рублей — в трамваях и троллейбусах. Льготы для пенсионеров и школьников в размере 50% от полной стоимости проезда сохранятся.