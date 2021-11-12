Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой заявила, что в украинском законодательстве нужно ввести новые положения, в соответствии с которыми будут наказывать тех, кто «публично попирает» или совершает «публичное надругательство» над украинским языком. Об этом она заявила в интервью изданию «Сегодня», опубликованном 11 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Он (действующий на Украине языковой закон — О. П.) регулирует языковые отношения и отношение к языку только должностных лиц и только на работе: продавца, врача, чиновника и т. д. А если какой-то подлец на улице будет проклинать или унижать украинский язык — такие люди в законе не предусмотрены, потому что он не на работе. Я обращалась публично к нашим депутатам уже этого созыва [для того, чтоб] исправить этот изъян и представить дополнительный законопроект (правку), в котором была бы строка, что публичное попрание языка или публичное надругательство над языком карается законом», — рассказала она.

Заявление детской писательницы, склонной к русофобии, обсудили в украинском телеграм-канале издания Klymenko Time, а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие отметили, что подобные Ницой персонажи делают все в целях разжигания ненависти на почве языка.

«Украинские власти… братский украино-русский народ хотят поссорить», — отреагировал Толя К.

Khm.gov.ua Украинская писательница Лариса Ницой

«Вы серьёзно считаете, что на русском говорят только россияне? Какая на*рен ссора народов? Она наших граждан делит!» — ответил Толе К. Александр.

«Вопрос в другом. Когда шизофреников начнут изолировать, а не спрашивать их экспертного мнения. На русофобии пиариться, конечно, дело благодарное в нашей стране, но пора бы специалистам на нее обратить внимание», — считает Ольга.

«Опять обострение началось», — отреагировал vint.

«Осеннее обострение!» — добавила Людмила.

«Эта мразь доведет людей до того, что люди вообще откажутся от украинского языка в принципе, как от языка ненависти и насилия», — отметил Roman.

«Так на эту чокнутую Ницой уже завели уголовное дело, почему до сих пор нету решения суда о её наказании…» — задумался ПВ.

«А как это «проклинать мову?». Тётя явно не в себе. На мове есть прекрасные народные песни, стихи. И мова не виновата, что стала заложницей и оружием у кучки неадекватов. И даже эту нездоровую тётю проклинать никто не будет, потому что её надо лечить. А всех остальных, имеющих отношение к этой теме, — судить за разжигание розни по языковому принципу и за деление народа на сорта», — написала Galina.

«Как уже… [надоел] этот языковой вопрос. Раньше я относился к украинской мове нормально. А сейчас ненавижу…» — отреагировал Александр.

Aleksandr Osipov Украинские ультрас

«Зависть к популярности русского языка в мире», — добавила Alexandra N.

«Чего, никто не может проследить, чтоб она таблеточки вовремя принимала? Может, тогда её лучше в стационар?» — иронизирует Serhii T.

«Вот просто интересно, они обратки не боятся?..» — не понимает Макс К.

«Может, пора посадить эту жабу за решетку за разжигания??? Пусть там книжки пишет, ей богу, собой ничего не представляет, а вони на всю Украину», — подытожил Давид Ш.

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Напомним, ранее на Украине было начато уголовное производство в отношении украинской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Рады Ирины Фарион.