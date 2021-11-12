После переизбрания премьер-министром Японии Фумио Кисида заявил на пресс-конференции, что намерен проводить в отношении Китая и России «решительную внешнюю политику».

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

«В отношении Китая и России я намерен настаивать на том, на чем нужно настаивать, и проводить решительную внешнюю политику», — строго предупредил Кисида.

Некоторые российские издания восприняли это как угрозу. Они считают, что «премьер-министр Японии начал угрожать России очень жёсткими последствиями за отказ передавать Курильские острова и готов создать России и КНР массу проблем». И рекомендуют: «Японии следует вначале разобраться в ситуации, хотят ли в Токио заключить с Россией мирный договор, а не пытаться выстраивать какие-то угрозы и условия — это совершенно недопустимо, а любые попытки оказать на Россию военное давлении могут вылиться для Токио в очень большие проблемы».

Полагаю, премьер-министр не должен бросаться подобными близкими к угрозам словами и ему следует пояснить, что в его понимании есть «решительная внешняя политика» в отношении России. А то ведь в связи с его призывами наносить «превентивные», то есть первые, удары по военным базам сопредельных государств можно предположить, что речь идет и об ударах по российским военным объектам. Тем более что, являясь ближайшим военным союзником США, которые объявили Россию наряду с Китаем противником и врагом, Япония неизбежно оказывается в противостоящем нашей стране военном лагере.

Mass Communication Specialist 2nd Class Clifford L. H. Davis Американский авианосец на военной базе США в Японии

И этот факт не прикрыть призывами нового министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, который практически слово в слово повторил на пресс-конференции высказывание Кисиды относительно политики в отношении России.

А именно: «Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной… Что касается проблемы подписания мирного договора, мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренности, заключенной в Сингапуре».

Такое дословное «дублирование» позиции своего шефа наводит на мысль о назначении Хаяси как номинального министра иностранных дел, который будет неукоснительно исполнять волю премьера. О том, что полностью определять внешнюю политику страны будет единолично премьер, говорит и необычное объявление Кисидой себя министром иностранных дел на переходный период формирования нового кабинета.

Хотя корреспондент ТАСС в Токио представил Хаяси обладающим «немалыми практическими знаниями, в частности, в сфере налогов, административного управления и дипломатии», в действительности напрямую заниматься выработкой и проведением в жизнь внешней политики ему не доводилось. Ибо он, как отметил корреспондент, «коллекционировал» министерские должности иного свойства и характера, а именно, занимал не связанные между собой посты министра обороны, министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, министра образования, культуры, спорта, науки и технологий. Правда, как отмечается, он был председателем Комиссии по внешней политике и обороне верхней палаты парламента, имел отношение к многосторонним торговым переговорам в зоне Тихого океана.

В связи с этим можно согласиться с мнением бывшего посла России в Японии Александра Панова, который, комментируя изменения на японском политическом олимпе, заметил:

«Министр иностранных дел мало что решает в японской действительности. Главное, что делает аппарат МИД. Решающее значение в Японии всегда имеет бюрократия. Министры меняются, приходят и уходят. Сегодня ты министр обороны, завтра министр финансов, послезавтра — окружающей среды. Они серьезными вопросами не занимаются. Все готовит бюрократия», — сказал Панов.

При этом дипломат высказывает предположение, что «аппарат МИД (Японии) будет играть еще более существенную роль, а он всегда настроен антироссийски. Так что ничего хорошего ожидать не следует».

Тем временем китайские издания, например, много пишущее о российско-японских отношениях Sohu, предупреждает, что провозглашенное Кисидой и Хаяси еще более тесное, чем ранее, взаимодействие между США и Японией может привести к «возрастанию перспективы создания основательного военного союза между Россией и Китаем».

Mil.ru Российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021»

Обращает на себя внимание все большее втягивание Японии в структуры Североатлантического альянса или связанные с ним. «В итоге, — предупреждают аналитики Sohu, — в случае вступления Японии, например, в НАТО, Россия и Китай официально объединят свои усилия, и вот тогда для США и Японии настанут по-настоящему тяжелые времена».

Как бы то ни было, в Токио с применявшейся «другом Синдзо» (премьер-министром Абэ) политикой склонения Москвы лестью и посулами различных благ к сдаче Курил Японии, похоже, окончательно покончено. Впереди суровые дипломатические будни, когда нашей стране придется столкнуться с согласованным с Вашингтоном ужесточением курса Токио на конфронтацию со своим северным соседом. Насколько это будет отвечать интересам японского государства и народа, покажет уже ближайшее будущее.