Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу перекрыть транзит газа, который идет по газопроводу «Ямал — Европа». Об этом белорусский лидер заявил 11 ноября на совещании с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — сказал Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в ЕС

Заявление белорусского президента обсудили в социальной сети Facebook на странице канала 112.ua и в телеграм-канале Klymenko Time. Многие отметили, что Европейский союз и Штаты неоднократно угрожали Белоруссии, а Лукашенко, по их словам, лишь позволил себе ответить на угрозы со стороны ЕС.

«С разрешения Газпрома? Не имеет такого права», — отреагировала Larisa P.

Gazprom.ru Газ

«А Украина спрашивала разрешение, когда перекрывали газ для Европы?» — поинтересовалась у нее Ольга О.

«Сто раз повторяла, что с соседями надо жить мирно и дружно, потому что пока друзья из-за океана приедут и родичи — тоже, то хата сгорит за считаные минуты. Будьте умными, господа правители, эта притча из всех давних времён…» — написала Тамара К.

«Какой властный мужик», — отреагировала Lubov P.

«Он не пригрозил, а сказал «а если» в ответ на угрозы Европки…» — подчеркнула Вера В.

«А если откажутся брать — отрежем газ», — напомнила фразу из фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Г.

«А шо, разве так можно? Перечить великим белым людям», — с сарказмом задался вопросом Volodimir S.

«А мне почему-то такая идея нравится. Не, ну что, только нам должно быть плохо? А так мы выразим сочувствие [Европе]», — иронизирует Александр М.

«Лукашенко поставит Европу на место, которая своей поддержкой в сговоре со Штатами оставила этих людей без жилья и родины…» — считает Александр С.

«Санкции против Беларуси с 1996 года, и каждый год новые, — это не шантаж и не запугивание, это другое», — в свою очередь не без сарказма отметил Тиг.

«Ага, только рынок газа (видимо, имеются в виду цены — О. П.) опять пошёл вверх, а когда Зельц предложил скидку, никто даже не заметил», — добавила Алина.

Sebastien Bertrand Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

«Только ЕС может себе позволить кого-то запугивать», — с сарказмом пишет Люда.

«Правда, надо не забывать, что труба в собственности Газпрома», — пишет Дмитрий.

«А другим угрожать можно? Долбаная европейская клика», — отреагировал @tolik64.

Читайте также: В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газопровод «Ямал — Европа»

Напомним, 11 ноября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны Евросоюза не позволят президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа.