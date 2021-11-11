Видеозапись с инцидентом в московском метро, где на станции «Верхние Лихоборы» мужчине стало плохо, он упал, и в этот момент его обокрала женщина — вытащила из кармана телефон и скрылась, вызвала бурную дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 11 ноября в социальной сети Facebook.

Brateevsky Станция метро Верхние Лихоборы

«Да что же с людьми происходит?! Остановите землю, я сойду!» — пишет Рахбар Р.

Множество людей пришло к выводу, что подобные кадры им смотреть очень тяжело, потому что не укладывается в голове, как можно обокрасть человека, который только-только потерял сознание, и не попытаться ему даже оказать первую помощь.

«Человек умирает, но никто ему не помогает. Наоборот, нашлись те, кто решил его ограбить! Да ещё и женщина! Люди постепенно в зверей превращаются? Что происходит?!» — ужасается Amirjon A.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проверка документов полицией в метро

Некоторые комментаторы отмечают, что на преступление женщину могло побудить тяжёлое материальное положение.

«Если честно, то жалко и этого мужчину, и эту женщину. Не от хорошей жизни она украла этот телефон. Раньше пенсионеры на пенсию жили достойно: и детям, и внукам помогали, а сейчас они выживают и милостыню просят, воруют по мелочи… вот такие сейчас у нас нравы в стране», — считает Стас О.

Часть людей считает, что какой бы достаток у подобных граждан ни был, им всё равно будет мало, и они будут готовы дальше совершать бесчеловечные преступления, лишь бы добиться лёгкой наживы.

«Эта, наверное, одна из тех якобы «нищих пенсионерок», которые роются в помойке, чтобы раньше других собрать всю просрочку. Таким людьми руководит только жадность и жажда наживы. Запомните!» — обращает внимание Wladimir W.

«Это по любым человеческим меркам омерзительно. Женщина повела себя, словно падальщик в пустыне. Чуть что случилось, тут же свои ручки за чужим добром потянула. В тюрьму её и слезам не верить!» — поделился своим мнением Алексей Х.

Ряд пользователей указывает на то, что вся эта крайне некрасивая история могла произойти из-за непрофессиональных действий сотрудников московского метрополитена, которые либо не смогли вовремя оказать человеку медицинскую помощь, либо оставили бездыханное тело мужчины на растерзание разного рода проходимцам, которые не брезгуют красть даже у мёртвых.

«Я месяц назад подходила к сотрудникам метро, говорила, что рядом со входом лежит человек, попросила вызвать скорую. Мне было сказано, что это не в их компетенции, мол, когда подойдёт полицейский, они ему скажут», — поделилась своей историей Надежда С.

Sergey Yeliseev Станция метро Верхние Лихоборы

«А где сотрудники метро? Может быть, их тоже следует под статью за несвоевременное оказание помощи и оставление в беспомощном состоянии человека? Сейчас повсюду в метро есть дефибрилляторы, не говоря уже про массаж сердца и искусственное дыхание, которым должны быть обучены специальные люди. Где это всё? Почему не сработало?», — задаётся вопросами пользователь Вечно З.

Напомним, 10 ноября Telegram-канал «Подъём» опубликовал видеозапись с инцидентом в московском метро, где на станции «Верхние Лихоборы» мужчине стало плохо, он упал, и в этот момент его обокрала женщина — вытащила из кармана телефон и скрылась. Позже выяснилось, что прохожий умер, а задержанная дама заявила, что не знала, мёртв мужчина или жив.