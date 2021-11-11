Информация, согласно которой пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что в ведомстве обратили внимание на высказывание министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, признавшего Крым частью России, и призывают Минск не допускать шагов, противоречащих нормам международного права, иначе это приведёт к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 11 ноября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Ну и что, грозная Украина, сама пользуешься услугами Белоруссии, но ей же шлёшь угрозы! Смешно и унизительно. С кем ты останешься без Минска? Одна-одиненёшенька без производств и рынков сбыта», — отмечает Катерина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что угрозы и предостережения со стороны Киева выглядят настолько несуразно, что уже просто не понимаешь, на что надеются украинские политики, взывающие к Минску «одуматься».

»Что может сделать Киев такого, чтобы напугать Минск? Запретят белорусским певцам и актерам ездить на гастроли? Дак зачем им Украина, если есть большая Россия? Вы рычите от бессилия, и все это видят», — указывает Надежда Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«Наверное, здороваться перестанут? А чем ещё грозить, если все грозилки потеряли или продали. Чем так важна Украина для Белоруссии, кроме как дружбой народами, которую уничтожил сам Киев?» — задаётся вопросом Николай Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина стала настолько слаба в экономическом плане, что ни о каких последствиях в случае признания Крыма российским попросту не может быть и речи.

«Белоруссия дрожит от ваших угроз. Белорусский народ будет ужасаться от того, каким самобичеванием будет заниматься Украина без белорусской электроэнергии этой зимой», — пишет Лидия К.

«То есть Украина покупает 100% нефти, мазута, дизеля и бензина, как и электричества, кстати, в Белоруссии, но при этом так по-хамски смеет ей угрожать?! Правильно говорят: «Дуракам закон не писан». Эти всем назло делают только себе хуже», — поделился своим мнением Сергей Л.

Часть людей считает, что украинская власть всё глубже и глубже зарывает себя в землю, совершенно не понимая того факта, что в её рукаве не осталось никаких козырей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

«Что в головах у этих украинских политиков?! Когда народу нужно тепло и другие необходимые ресурсы, амбиции должны быть на последнем месте. Сейчас они последнего соседа потеряют, и всё, финита ля комедия!» — считает Елена Ш.

«У смешного президента и свита смешная. Да здравствует маразм, который с каждым днем всё больше крепчает на Украине», — написала Nadija A.

Ряд пользователей указывает на то, что у такого поведения со стороны Украины может быть только одно объяснение — массовое помутнение рассудка среди украинской элиты.

«Ну кто после таких заявлений будет утверждать, что на Украине адекватное руководство? Очевидно же, безумие налицо. Купаются в своих фантазиях в то время, как народ остаётся без газа», — отмечает Sergei R.

Напомним, 10 ноября агентство «РБК-Украина» опубликовало информацию, согласно которой пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что в ведомстве обратили внимание на высказывание министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, признавшего Крым частью России, и призывают Минск не допускать шагов, противоречащих нормам международного права, иначе это приведёт к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.