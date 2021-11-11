Директор одного из британских домов престарелых заявил, что после выхода Великобритании из состава Европейского союза стало трудно найти сотрудников. Так, например, в его доме престарелых работает 40 сотрудников, но нужно набрать ещё 20 человек, однако сложно найти тех, кто подойдёт на вакансию.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Он напомнил, что граждане стран Евросоюза заполняли много рабочих мест, а сейчас, как заявляют в правительстве, работодатели сами должны инвестировать в своих сотрудников.

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Ряд пользователей считает, что на ситуации скажется обязательная вакцинация для работников медицинской сферы, к которым относятся и сотрудники домов престарелых.

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Они не строят оптимистичных прогнозов на решение проблемы дефицита работников сферы здравоохранения.

«Может, это проблема, которую никто не хочет обсуждать, но все же усугублению ситуации поспособствует обязательная вакцинация сотрудников!» — написал @MEGpersistence.

«И это никак не связано с обязательной вакцинацией для работников домов престарелых, которую недавно ввели? Все нормально было, когда правительство выбрасывало людей с ковидом в эти же дома престарелых в начале пандемии… все, проблема ушла?» — поинтересовался @Jam_mil73.

Многие пользователи написали, что руководители домов престарелых ноют и жалуются только потому, что они потеряли доступ к дешёвой рабочей силе, а британцы не хотят работать за гроши.

«Вместо того, чтобы кого-то винить, вините себя за то, что не платите достойную зарплату на работе, к которой предъявляется большое количество требований. Эти начальники ноют, потому что они не могут нанимать работников их других стран за копейки», — прокомментировал @kevin32thomas.

(сс) geralt Старик в доме престарелых

В комментариях поделились историями, которые подтверждают, что к сиделкам в домах престарелых неуважительно относятся и им недоплачивают.

«Теперь по фактам, у меня были 12-часовые смены по четыре ночи в неделю, за которые платили £8,77 в час. Я могла бы работать на дневных сменах и получать ровно такие же деньги, это зверски. Учитывая то, сколько постояльцы платят за уход, такие зарплаты смехотворны. А еще дефицит базовых вещей, таких как салфетки. Если бы платили больше, я бы осталась в профессии», — написала @TheGimpsons.

Комментаторы добавили, что с увеличением зарплаты и отношение к людям будет лучше, соответственно спрос на дома престарелых вырастет и прибыль руководителей будет больше.

«Если бы моя жена оказалась в таком месте, я хотел бы, чтобы сотрудникам хорошо платили, чтобы у них было меньше стресса, чтобы их больше ценили. На мой взгляд, это поможет оказывать лучшую заботу», — предположил @kevin32thomas.

Большинство пользователей считают самым эффективным способом привлечения новых сотрудников и удержания старых повышение заработной платы и улучшение условий труда.

«Платите больше, лучше относитесь к сотрудникам, становитесь лучше», — посоветовал @J94345680.

(сс) sabinevanerp Старость

Часть комментаторов отметила, что нужно привлекать к работе молодежь, которая может заполнить вакансии. Но проблема заключается в том, что эта молодежь не хочет работать там, где ест дефицит.

«У нас есть безработная британская молодежь, которая хочет работать усердно, за минимальную зарплату, это лучше, чем жить на пособия», — прокомментировал @Cct1120Ltd.

«Правда? Ну и где они? Они не подают резюме на вакансии в домах престарелых, не учатся водить грузовые автомобили и не работают на фермах, собирая фрукты и овощи…» — ответил @grumpzie.

Некоторые пользователи уверены, что руководители домов престарелых кладут часть финансирования себе в карман и сами создают себе проблему.

«Если посмотреть на компании, которые управляют этими домами престарелых, то можно отметить, что их исполнительные директора неплохо зарабатывают, их замы получают шестизначные суммы. По сути дело в прибыли за счет обычных сотрудников», — рассказал @dpjermy.

«Стоимость одной недели пребывания в среднем составляет одну тысячу фунтов. За год получается 52 тысячи, за пять лет — 260 тысяч. Эта сумма от каждого постояльца. Один сотрудник получает около £90 за 11 часов работы. Кто-то получает большую прибыль, и это явно не сотрудники», — отметил @RobinVN4.