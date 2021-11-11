Решение уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро принять присягу и получить российский паспорт стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) DonSimon Наталья Орейро

»Здорово! Наталия, нам такие красивые жизнерадостные соотечественники нужны! Замечательная новость!» — пишет Наталья С.

Многие пользователи пришли к выводу, что со стороны российской дипломатии это очень хороший ход — показать всему миру, что такие популярные артисты, как Орейро, готовы стать гражданами Российской Федерации.

«Чем больше таких известных иностранцев будет переезжать в Россию, тем меньше ненависти из-за границы будет литься в нашу сторону. Орейро популярна среди испаноговорящей публики, поэтому это очень полезное «приобретение» для нашей страны», — указывает Василий Г.

Некоторые комментаторы засомневались в том, насколько справедливым является решение российского руководства предоставить гражданство актрисе, которая даже не собирается жить на территории России.

«Дык «Наташа» в Россию жить не переезжает. Она паспорт наш у себя же в стране получила. И это, кстати, показательно. Паспорт, он карман не оттягивает, а вот жить в Российской Федерации, платить здесь налоги и иметь дело со здешними законами — это совершенно уже другая история, на которою, судя по всему, Орейро не готова», — пишет Пётр А.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«Я против раздачи российского гражданства всем подряд! Гражданство необходимо заслужить! Что такого сделала эта актриса, чтобы стать частью российского общества?» — задаётся вопросом Наталья П.

Часть комментаторов считает, что множество людей, оказавшихся за пределами Российской Федерации по тем или иным причинам, долгие годы пытаются стать российскими гражданами, но «награда» находит почему-то не их, а людей, находящихся на обратной стороне земного шара.

«И чем это чудо лучше миллионов русских, скитающихся по постсоветскому пространству и оббивающих пороги различных бесконечных ведомств Российской Федерации с прошением о получении заветного гражданства?» — задаётся вопросом Сергей М.

«Напомните, чем закончилась история с гражданством Депардьё?! Что стало с подаренной ему квартирой? Вернулся ли он к себе на Родину? Хм, интересно с какой целью эта дама обзавелась гражданством», — интересуется Леся К.

Ряд пользователей указывает на то, что российское гражданство — это должно быть великим счастьем, а не игрушкой, с которой можно проиграться да и выбросить.

«Одним гражданством больше, одним меньше. По-моему, для неё это просто очередной эпатаж, не более того», — предполагает Олег Г.

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Нашлись и те, кто переживает, что такие публичные раздачи российских паспортов различным известным персонам могут обернуться для нашей страны не ростом репутации, а наоборот, её падением.

«И что, она в России жить разве собирается? Налоги здесь платить? Или рабочие места создавать? Зачем нам нужны, пускай даже и известные, но зарубежные граждане? На кой чёрт им наш паспорт? Запасной аэродром на чёрный день? Ну это очень «уважаемый» статус для нашей страны, да уж», — отмечает Розалина П.

Напомним, 10 ноября уругвайская актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт из рук посла в Аргентине Дмитрия Феоктистова. Женщина приняла присягу, зачитав текст как на испанском, так и на русском языках, отметив, что российское гражданство — признательность за любовь жителей России, но пока что она не собирается переезжать в нашу страну.