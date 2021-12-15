На очередной пресс-конференции министерства иностранных дел КНР один из репортеров упомянул, что, по словам японского издания Kyodo News, исследователи из Университета Цукуба недавно опубликовали результаты исследования, касающиеся аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Как утверждается, радиоактивное вещество цезий-137, которое вылилось в океан во время аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году, достигло западного побережья Соединенных Штатов и частично продвинулось на север, пройдя через Берингово море в самой северной части Тихого океана и вернувшись к северо-восточному побережью Японии примерно 7−8 лет спустя. В то же время в Северном Ледовитом океане был обнаружен цезий-137, образовавшийся в результате ядерной аварии на Фукусиме.

В этой связи официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что последние результаты исследований японских экспертов показывают, что радиоактивные материалы, образовавшиеся в результате аварии на АЭС «Фукусима» в Японии, распространились по северной части Тихого океана и даже затронули Северный Ледовитый океан. Предыдущие международные авторитетные исследования показали, что побережье Фукусимы имеет самые сильные океанские течения в мире.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Если вода, загрязненная радиацией с Фукусимы, будет сброшена в море, радиоактивные вещества из нее распространятся в глобальные воды через несколько лет. Это еще раз показывает, что утилизация воды, загрязненной ядерными реакторами в Фукусиме, связана с глобальной морской экологической средой и здоровьем населения и ни в коем случае не является частным делом Японии.

«Мы настоятельно призываем японскую сторону внимательно прислушиваться к озабоченностям соседних стран и международного сообщества и ответственно относиться к морской среде и здоровью человека, чтобы отменить ошибочное решение о сбросе в океан воды, загрязненной ядерными реакциями», — добавил Ван.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не остались в стороне и прокомментировали представленную информацию, выразив свое отношение к Японии с ее желанием слить радиоактивную воду с «Фукусимы» в мировой океан под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV.

«Японские дьяволы — это бич всего человечества, они загрязняют всю землю, это уже через чур!» — возмутился Линлин Чфэньюй.

Многие комментаторы призвали объявить бойкот японской продукции из-за эгоизма Японии. Но некоторые пользователи заметили, что идея бойкота выглядит глупо.

«Понятно, что это уже лозунг на все случаи жизни. Теперь, когда экономика глобализирована, большая часть упомянутых вами японских товаров — это то, что мы сами в Китае производим и экспортируем», — заявил _Ludens_.

Не обошлось и без традиционных шуток про Годзиллу, который может пробудиться в Мировом океане из-за японской радиации. Что уже тоже стало своего рода интернет-мемом в Китае.

«Так выходит, что западные страны во главе с США, если они будут защищать Японию таким образом, они обязательно сами пострадают от последствий в будущем», — считает Усинь.

Nationalguard.mil Солдаты Японии и США на военных учениях

«Это не вонючая лужа в их саду, где это их проблема, что они с ней будут делать? Это океан, принадлежащий всему человечеству, всей Земле!» — негодует Наньфэн.

Многие комментаторы предсказывают, что рано или поздно Япония утонет в море ядерных отходов, если ничего не предпринимать. А если Япония зараженную воду сольет, то в ядерных отходах утонет весь мир.

«Из-за того, что Япония слишком мала и ресурсов слишком мало, она должна защищать окружающую среду своей собственной страны. Она сбрасывает ядерные сточные воды, потому что не хочет нести огромные расходы, и ведет себя эгоистично», — заметил «Прирожденный меланхолик».

Большая же часть пользователей уверена, что Япония — это «исчадие ада», «главный грешник всего человечества», «эгоистические черти», а также прочие печатные и непечатные эпитеты. В общем, градус ненависти в отношении Японии со стороны китайских пользователей зашкаливает.