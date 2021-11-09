Отказ ряда представляющих Татарию депутатов Госдумы РФ поддержать законопроект о принципах организации публичной власти в регионах многие сочли демаршем местных властей. Оценка эта стала единогласным вердиктом телеграм-каналов, решивших рассмотреть инцидент. Одни популярные сообщества Telegram увидели в произошедшем неприкрытый в своей грубости выпад Татарии в адрес федерального центра, другие же сочли демарш попыткой торга с Москвой.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Нормативно-правовой акт, ставший предметом бурных дискуссий, среди прочего предусматривает ликвидацию такой формулировки, как «президент», в отношении глав субъектов РФ. Проект федерального закона был принят Госдумой 9 ноября в первом чтении. За него свои голоса отдали 317 депутатов, против — 66 парламентариев, еще 12 воздержались. Однако наибольший резонанс вызвал тот факт, что шесть депутатов-единороссов от Татарии проголосовали против законопроекта, а еще четверо воздержались.

«Несмотря на принятие проекта закона о новых принципах организации региональных властей, который позволяет убрать базовое ограничение на количество губернаторских сроков и дать главам субъектов большие возможности, 8-й созыв Думы под управлением спикера Володина уже дал трещину: единогласного принятия проекта не случилось — сразу 66 депутатов голосовало «против», — написал телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Автор публикации отмечает, что «бунтарей» из Татарии, открыто выступивших против законопроекта, исключать из «Единой России» не станут. Этот факт, по его мнению, указывает на то, что федеральный центр пытается не нагнетать вокруг этого ситуацию и поэтому решил «проглотить» подобный демарш.

«Несмотря на все плюсы унификации системы регионального управления, такое протестное голосование в Госдуме становится если уже не скандалом и жёстким ответом Татарстана на желание АП сразу забрать у республики право использовать название «президент», то как минимум даже хорошим отвлекающим маневром с очень ярким напоминанием об интересах республики — и в этом случае все разъяснения Крашенниникова — Клишаса с умасливанием региональных властей не помогли избежать заметных противоречий в Вертикали», — пишет ТГ-канал.

По его информации, на данный момент федеральный центр ведет переговоры с главой Татарии Рустамом Миннихановым относительно будущего названия его должности. Демонстративный же отказ региональных элит поддерживать новые правила организации региональной власти резко повысил ставки в этом торге.

«Несмотря на то, что правительство одобряет новый законопроект, восьмой созыв показывает свой апгрейд до места для прений сторон, повышая представительность Системы — но для спикера Володина это также и удар с напоминанием о потере управляемости. Тот факт, что протестно голосовавших депутатов не исключат из фракции, лишь подтверждает то, что торги с Миннихановым переходят в новую стадию», — убеждает своих читателей «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Особое внимание сообщества Telegram привлек тот факт, что незадолго до этого из фракции партии «Единая Россия» в Госдуме был исключен депутат Евгений Марченко. Причиной санкций в отношении парламентария стало его голосование против законопроекта о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Многие ожидали, что такая же судьба постигнет и «бунтарей» из числа депутатов от Татарии, решивших проголосовать против законопроекта о принципах организации публичной власти в регионах.

«Единая Россия» не будет исключать из партии депутатов Госдумы от Татарстана, проголосовавших против законопроекта о публичной власти. В случае с изгнанным из партии власти депутатом ГД Евгением Марченко фракция ЕР консолидировано решила поддержать проект госбюджета страны, однако парламентарий нарушил это решение. В случае же с законопроектом о публичной власти подобных решений фракцией не принималось», — написал телеграм-канал «БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024».

Duma.gov.ru Евгений Евгеньевич Марченко

Такое объяснение удовлетворило далеко не всех. В частности, телеграм-канал «Друид» заподозрил власти в непоследовательности и двойных стандартах. С другой стороны, он не исключил, что подобный демарш был спланирован и согласован заранее. Дескать, Татария таким способом попыталась сохранить лицо, публично выразив свой протест.

«Очевидные двойные стандарты. Впрочем, кто-то интерпретирует это как стремление Казани «сохранить своё лицо». То есть протест они как бы обозначили, но реально не протестуют и ничего не делают для того, чтобы этот законопроект не был принят. Например, так нередко действует КПРФ: обозначат, что против, и на этом успокоятся. Напряжения вокруг ситуации с демаршем Татарстана по поводу законопроекта «О публичной власти» сейчас нет. Иначе бы в телеграм-каналах до сих пор шла война», — написал «Друид».

Однако далеко не все телеграм-каналы сочли, что конфликт с Татарией по поводу законопроекта о принципах организации публичной власти в регионах исчерпан. Например, VOLGA.brief считает, что демарш депутатов от Татарии едва не обернулся серьезной политической нестабильностью. Однако федеральный центр решил ретироваться, что позволило снизить градус напряжения. Тем не менее это дало лишь отсрочку начала полномасштабного конфликта федеральных и региональных элит.

«Фракции «Татарская Россия» из 10 человек в Государственной думе не будет: «Единая Россия» подняла лапки кверху в ответ на демонстративную татарскую фронду и отказалась исключать бузотеров Минниханова из партии. Цугцванг имени депутата Марченко был невнятно объяснен тем, что «консолидированного решения по голосованию за данный закон не принималось». У Турчака и Ревенко был выбор между войной и позором. В точном соответствии с первоисточником они выбрали позор и скоро получат войну», — сделал мрачный прогноз ТГ-канал.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов. Конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской Политической партии «Единая Россия»

Автор публикации отмечает, что из всех депутатов Госдумы, избранных от Татарии, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах поддержали только четверо. Причем все они являются «варягами» — не представляют местные элиты и политическую карьеру сделали не внутри этого региона. Таким образом, правильная интерпретация вчерашнего демарша — не «6 единороссов от Татарстана проголосовали против закона», а «ни один депутат из Татарстана не проголосовал за закон», считает ТГ-канал.

«Да 10 депутатов (шесть проголосовавших против и четверо воздержавшихся — прим. ИА REGNUM), на минуточку, — это половина фракции «Новых людей», и в случае исключения из партии «Татарская Россия» могла стать заметным актором в нынешней Думе. Да и Минниханов пока не сказал своего слова — хитрый татарин накануне спрятался под крылом вице-премьера Хуснуллина, которому докладывал о развитии казанской агломерации в тот самый момент, когда его депутаты в Госдуме разваливали страну. Архитектором технологии молчания для Минниханова явился руководитель его аппарата Сафаров, бросивший на амбразуру сначала депутатов Госсовета РТ, а потом депутатов Госдумы от Татарстана. Москва пропустила передовые отряды татар, продемонстрировав слабость — и скоро на сцену выйдут главные силы», — прогнозирует VOLGA.brief.