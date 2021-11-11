Грузию продолжает лихорадить, и вырваться из заколдованного мелового политического круга ей пока никак не удается. Известный грузинский аналитик Тенгиз Аблотия обрисовал этот круг таким образом: предвыборные страсти — не слишком честные выборы — рост напряженности — угрозы революции — акции протеста — выпуск пара — спад напряженности — признание очевидного — перенос всех процессов до следующих выборов. А его коллега Дмитрий Мониава уточнил: после прошедших муниципальных выборов, на которых грузинская оппозиция потерпела поражение, в календаре Центризбиркома не предусматривается никаких голосований до октября 2024 года. Для них не существует ни политических, ни юридических предпосылок. Но оппозиция почему-то верит, что в Грузии должно произойти «нечто такое», что изменит ситуацию коренным образом. И что именно?

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В центре событий оказывается находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили. Все его приключения с голодовкой, переводом или непереводом в частную клинику из тюрьмы, начавшийся над ним судебный процесс быстро через прессу предаются гласности. Тем более что на днях Саакашвили обещал, что «если его вызволят из тюрьмы, он добьется назначения внеочередных выборов в течение 10 дней». При этом для правящей партии «Грузинская мечта» создается ситуация, когда желание после победы на выборах «помиловать» экс-президента будет восприниматься как ее политическое поражение. К тому же, пишет Мониава, «темы освобождения Саакашвили и немедленной попытки смены власти не отделены друг от друга как в восприятии оппозиции, так и их противников». Опасность для Грузии в том, что участвующие в этом грандиозном политическом спектакле политические силы не предлагают выхода из кризиса в рамках правового поля. И не факт, что начавшийся судебный процесс над Саакашвили, которому предъявлены обвинения в разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и погроме телекомпании «Имеди» (следствие по делу продолжается уже восемь лет — С.Т.), не превратится в политическое шоу и продолжение задуманного спектакля.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Причем, если судебный процесс не будет публичным, это будет восприниматься как показатель того, что «власти напуганы». Если же все случится в зале суда с участием Саакашвили, то речь можно будет вести о крупной политической акции с неожиданными последствиями. Пока же оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проводит в центре Тбилиси акции протеста, изматывает власть, когда ее действия подаются прессой как «копия поведения режимов России и Белоруссии». Так планомерно раскачивается политическая ситуация в стране для того, чтобы ввести в игру зарубежных игроков. И процесс вроде пошел. В западных столицах все громче стали заявлять о признаках «нарушения прав» Саакашвили. Госдепартамент США призвал грузинские власти обращаться с бывшим президентом «справедливо и достойно». Бывший посол США в Грузии Иэн Келли пригрозил «Грузинской мечте» разрывом отношений с Западом и тем, что в Вашингтоне могут пересмотреть помощь, выделяемую этой стане. Ему вторит и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс, который считает, что «Грузия в последнее время очень сильно подрывает в глазах западного сообщества свои позиции как страны, которая действительно хочет вступить в ЕС».

Так определенные силы на Западе дают понять, что «эксперимент» со сменой власти в Грузии мирным путем близится к своему логическому концу, а на смену ему, судя по текущим событиям и сложившейся в стране ситуации, грядет новый «эксперимент». Но проблема в том, что «Грузинская мечта» себя позиционирует как такая западная сила, которой удалось сначала разорвать «коалицию» с ЕНД, партией Саакашвили, а затем развалить широкий оппозиционный фронт на отдельные течения и направления. И только сейчас «националы» пытаются собрать вокруг себя другие мелкие оппозиционные партии, которые, кстати, видят в заключении Саакашвили политический ресурс, который нужно аккуратно разрабатывать, чтобы сделать его освобождение частью компромиссных договоренностей с властью. Сам же Саакашвили не желает задерживаться в камере и вряд ли оставит как товарищам по партии, так и мечтателям из мелких оппозиционных партий пространство для маневра. Он мечтает запустить процесс с участием Запада. Но, как говорит председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, «исходя из государственных интересов, должна состояться полная замена ЕНД здоровыми политическими силами в оппозиционном пространстве», а «до тех пор, пока партия Саакашвили будет главной оппозиционной силой, в Грузии никогда не сформируется политическая и партийная система и общество не обретет покоя».

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

Как справедливо заметил один из грузинских аналитиков, ситуация в Грузии все больше напоминает многоактовый спектакль, грубо скроенный, с непрофессиональными актерами в главных ролях и примитивным сценарием. Но далекому от политики большинству населения Грузии подобные спектакли уже порядком надоели, и оно тоже может сказать свое слово.