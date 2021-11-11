В связи с хаосом, который в начале ноября сеяли британские СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не верит в существование коррупции в стране. Политик сделал заявление на саммите СОР26.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. Борис Джонсон

Климатический саммит ООН начался 31 октября, после чего СМИ писали, что Джонсон потерял контроль над Великобританией, в отставку ушёл депутат Оуэн Патерсон, членов парламента критиковали за изменение парламентских правил и за оплачиваемую работу на стороне, вне парламента.

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«Я искренне верю, что Великобритания даже отдалённо не представляет собой коррумпированное государство, ровно так же я считаю, что наши институты не коррумпированны. Мне кажется, что это важная вещь. Я лишь хочу сказать, что очень важно, чтобы те, кто нарушает правила, должны подвергаться расследованию и должны быть наказаны», — сказал премьер-министр.

Джонсон также прокомментировал ситуацию с двумя работами членов парламента: «На протяжении многих лет в целом это укрепило нашу демократию, потому что людям нужно чувствовать, что у парламентариев есть опыт в реальном мире. Но если эта система продолжит работу сегодня, всем членам парламента необходимо соблюдать правила».

Haykakan.top Парламент Великобритании. Вестминстерский дворец. Лондон

Некоторые пользователи прокомментировали обвинение СМИ в том, что они выставляют страну не в том свете. Они считают, что издания писали правду и Джонсон действительно устроил бардак во внутренней политике.

«К политикам применяются очень строгие правила, которые он на прошлой неделе попытался уничтожить, это не понравилось даже правой желтой прессе», — написал @Himself132.

«Нет, это не так. Было много случаев коррупции, которые чаще всего были вытеснены на публику и решены. Свобода прессы, несмотря на политическую предвзятость (что даже не обсуждается), существует и дает платформам право обсуждать и бороться с коррупцией», — считает @Leo_Robinson1.

Часть пользователей уверена в том, что со страной всё в порядке, и люди в ней честные, все, кроме тех, что в правительстве сидят.

«На сто процентов согласен. Это (коррумпированность — прим. Д.С.) касается только правительства», — считает @GwhizzAndy.

«Я бы не волновался о стране или всех институтах в целом. Только о ее правительстве, правда», — согласился @OWC93.

«Согласен, с большей частью страны всё нормально, это только в настоящем правительстве проблемы», — добавил @The_cakebank.

«А теперь спросите его про правительство Великобритании. Консерваторы, они всегда что-то забывают сказать», — отметил @EliModnar.

Ряд комментаторов всё же считает всю британскую власть коррупционерами и мошенниками.

«Это правда. Речь идет лишь о палате общин, палате лордов, судебной системе, местных правительствах и…» — прокомментировал @trurocabbie.

В комментариях уверены, что если Великобритания ещё не подходит по всем критериям под определение коррумпированного государства, то ей еще недолго осталось до такового при Борисе Джонсоне на посту премьер-министра.

«Пока нет, но под управлением тори мы станем таковой!» — считает @fromSudy.

«Но он сделает всё возможное, чтобы ее превратить…» — считает @UsedToBees.

«Она такой не была, пока не появился Джонсон. Теперь такая. Идите проверьте», — предложил @Hubertelski.

Часть комментаторов считает, что в целом страна не коррумпирована, а вот ее лидер и его приспешники являются таковыми.

«Я с ним в кои-то веки согласен, но не мог бы он рассказать про себя и своих коллег?» — поинтересовался @PaulCottingham.

Chatham House Борис Джонсон

«Нет, к ним относится всего-то большая часть парламента», — считает @LewHolmes81.

«Борис Джонсон, ты прав, страна не коррумпированна, а вот тори как раз да. У них есть опытный лидер в этом деле», — прокомментировал @InvisibleWendy2.

Некоторые комментаторы заявили, что они не стали бы доверять премьер-министру в этом вопросе, потому что он патологический лжец.

«Если бы он сказал мне, что трава зеленая, я бы перепроверил», — написал @WitlessWolrab.

«Сказал человек, которого выгнали из Times, Telegraph и с министерского поста за ложь. Тем не менее за это правительство ответственность несет электорат», — напомнил @jezobrien.

Пользователи не поняли, почему Джонсон решил высказаться о коррупции в стране на климатическом саммите и зачем он оправдывался.

«Я знаю, что мы тут говорим об изменении климата, но я лишь просто так хотел сказать, что, несмотря на все доказательства, мы не коррупционеры», — переписал @mad_feret.