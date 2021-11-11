Крым «является сейчас российской территорией». Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 10 ноября заявил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал он.

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Заявление белорусского министра иностранных дел, согласно утверждению пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, вредит отношениям Киева и Минска. О чем украинский чиновник заявил 10 ноября.

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Заявление министра иностранных дел Белоруссии обсудили в украинских телеграм-каналах «Крокодил», Klymenko Time и VESTI. Также новость обсудили на странице издания «ШарийNET» в социальной сети Facebook. Многие из комментирующих напомнили об одном обстоятельстве — закупке Украиной электроэнергии у Белоруссии. Иные также указали на то, что заявление Макея выглядело в духе белорусской политики «многвоекторности».

МИД РФ Владимир Макей

«Надо отказываться от покупки электроэнергии [у Белоруссии]», — смеется Сергей С.

«Скользкий тип», — отреагировал Константин.

«Щас [на Украине] выразят ноту и протест… объявят санкции и тут же потребуют увеличить поставку электричества, газа и угля из России и Белоруссии. Шизоиды», — не выдержал Neragul.

«Теперь не будем покупать у Беларуси электроэнергию?» — поинтересовался SkulL.

«Подкралась зрада (интернет-мем, обозначающий неудачи в украинской политике — О. П.) откуда не ждали…» — добавил Евгений.

«Как неожиданно-то!» — с сарказмом пишет KeS.

«О-о… Так теперь белорусская электроэнергия «вонючая». Как же ее можно покупать? Вражеская…» — иронизирует Olga.

«Уже скоро будет проще пересчитать тех, кто ещё верит, что Крым украинский», — пишет Денис.

«Одна зрада кругом», — шутит Ирина И.

«А вот тут… [конец] пришел… [ожидаемый]. Правильно сказал, хоть и жалко, что Крым уже не наш… но крымчане сами захотели, и это их выбор… Мы ж захотели сделать госпереворот, войну на Донбассе, тарифы космос, ездить на заработки… Вот и получаем…» — отметил Konstantin.

«Самое время отказаться от белорусского электричества», — смеется Влад В.

Kate Ter Haar Электроэнергия

«Беременность длилась семь лет. Отошли воды, начались схватки. Неужели всё-таки родят? Или Батька прикажет продлить беременность и пока не рожать?» — задумался Jurij O.

«Может, не надо было в угоду дядюшке Сэму ссориться с батькой?» — в свою очередь спросил Ринат Б.

«И шо остаётся делать Украине? Вякать нельзя, а то свет отключат!» — иронизирует Milana M.

«Мне как беларусу противно смотреть на эти виляния. Я прекрасно понимаю, что политика — это грязное дело, но здесь грязь на уровне детского сада. Все видят эту «*раную многовекторность», и все видят, что ничего не получается. Стыд и срам», — добавил George C.

«Хитросделанный, как и усатый», — резюмировала Лилия А.

«Совершенно не понимаю негодования нашего МИДа по поводу того, что какой-то белорусский чиновник назвал Крым российским. Вот наш МИД признаёт белорусского чиновника при президенте Лукашенко? Нет. Зеленский самого Лукашенко признаёт? Нет. Так чего ныть? Идём и у Тихановской спрашиваем, чей Крым, она-то знает ответ (но это не точно). Или уже не идём к Свете? Ну зачем государству Украина мнение о Крыме непризнанного Украиной же президента?..» — с сарказмом подметил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Максим Назаров.

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