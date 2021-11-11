Фонд, который он возглавляет, участвовал в создании экспресс-тестов по диагностике коронавируса и одного из самых дорогих препаратов против коронавируса, а также отметился в скандальной поставке российской вакцины «Спутник V» в Аргентину. Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций, выступавшего инвестором при разработке вакцин от коронавируса. На волне пандемии Дмитриев — персона, обретающая влияние и представляющая особый интерес.

(сс) Bapak Alex Кирилл Дмитриев выступает с речью после вручения ему ордена Почётного легиона

Около трёх недель назад в РФ появилась новая компания медиаотрасли, которую возглавила Наталья Попова, чьи данные совпадают с данными жены Дмитриева. ИА REGNUM также выяснило, что компания, президентом которой является Попова, весьма тесно сотрудничает с РФПИ, в том числе именно ею создан проморолик о вышеупомянутом экспресс-тесте по диагностике коронавируса. Подробнее — в материале.

РФПИ среди прочего активно участвует в разработке ковидной продукции — от тестов до вакцин, выступая соинвестором. Через одну из своих фирм он же имеет отношение к «Цифромеду», определенному единственным подрядчиком по тендерам Минздрава РФ по единой государственной информсистеме в сфере здравоохранения. РФПИ связан и с лесозаготовками на Дальнем Востоке, и с продвижением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на мировой рынок, и с платформой «Учи.ру», набирающей популярность на волне дистанционного обучения в период пандемии, и много ещё с чем. Почти везде, где запахло деньгами, можно обнаружить ниточки, ведущие к РФПИ.

Kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым

В публикациях СМИ директором РФПИ называется Кирилл Дмитриев, но юридически в ЕГРЮЛ он указан как руководитель лишь одного юрлица — АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций».

У главного по инвестициям довольно интересная биография. Уроженец Киева, до того, как возглавить РФПИ, работал в ряде иностранных компаний, среди которых Goldman Sachs, McKinsey & Company, был руководителем представительства Icon Private Equity, которым владел зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы — Виктор Пинчук. На сегодня Дмитриев фигурирует как член совета директоров ряда российских компаний — крупнейших налогоплательщиков, среди которых — «Транснефть», «Ростелеком», «Газпромбанк», РЖД, фонд «Сколково» и другие.

В последние года полтора лента новостей на сайте РФПИ похожа на рекламный баннер для российской вакцины «Спутник V» и «ковидных товаров». Интересно, что продвигать их на мировой рынок фонду помогает некое ООО «Вижн медиа центр». На сайте этой компании указано, что она создала проморолик об инновационном тесте от COVID-19, который «обошел все мировые СМИ».

Скриншот сайта rdif.ru Лента новостей на сайте РФПИ

Там же уточняется, что эта компания по производству фильмов совместно с РФПИ организовала первый пресс-тур для российских журналистов в Аль-Улу (Саудовская Аравия), сняла ролик для одного из подведомственных медучреждений управления делами президента РФ, провело освещение выставки «Искусственный интеллект и межкультурный диалог» в Эрмитаже, организованной РФПИ, и так далее.

А при чём здесь жена Дмитриева?

ООО «Вижн медиа центр» было создано в августе 2018 года для производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Владеет активом Ирина Меледина. Каких-то других активов за ней не зарегистрировано, и в медиапространстве найти какие-то данные о ней не удалось.

Интерес в данном случае представляет президент компании — Наталья Валерьевна Попова, чьи данные совпадают с данными жены главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Из открытых источников известно, что в декабре 2019 года Попову назначили общественным омбудсменом в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров.

В интервью, размещённом на сайте Финансового университета, выпускницей которого Попова является, она отметила, что «выражать отношение к цифровизации, это как выражать отношение к процессу дыхания кислородом».

Ombudsmanbiz.ru Наталья Попова

»Меняется экономика, меняется сознание. Поколение Z даже на когнитивном уровне по-другому воспринимает окружающую действительность. Клиповое мышление, ориентировка на цифровые источники знаний, навыки работы с отрывочной, а не цельной информацией. Другой вопрос, как с этой новой реальностью работать. Как не стать аутсайдером глобальной цифровизации, как предложить конкурентоспособные решения», — заявила она.

Толк во влиянии на мозг молодёжи Попова, похоже, знает.

ООО «Вижн медиа центр» принадлежит 57% доли в ООО «Ямолодец». В декабре 2020 года стало известно, что компания «Газпром-медиа» приобрела права на мобильное приложение для блогеров — эдакий аналог китайского TikTok, который носит название «Я молодец». Приложение было запущено одноимённой компанией летом 2019 года. Издание «Коммерсант» сообщало, что разработка «представляет собой молодежную социальную сеть коротких вертикальных видео в формате мобильного приложения».

Kremlin.ru Александр Жаров

Владельцами компании «Ямолодец», помимо «Вижн медиа центр», являются Александр Зеленщиков (совладелец IT-компаний «Экстримсофт» и «Стрим театр»), Илья Карпинский (совладелец крупной группы «Мир игрушек», в состав которой входят производители видеоигр; в 2017 году в публикациях СМИ фигурировал как глава Games Ventures — фонда холдинга Mail.Ru Group), Эдуард Гуринович (владелец IT-компании «О2 Групп») и Кристина Пасечник, которые имеют по 5% долей. Ещё 23% у Андрея Серова, который также является гендиректором ООО «Вижн медиа центр».

Новый проект

Помимо «Вижн медиа центр», Наталья Попова числится президентом автономной некоммерческой организации содействия и реализации творческих проектов «Медиапрактика», основной вид деятельности которой — организация конференций и выставок. Дополнительно фирма будет работать как рекламное агентство. Учреждено юрлицо 12 октября 2021 года. Гендиректором снова является Андрей Серов, в активе которого ресторанные компании Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и рекламное агентство «Чемпион-медиа». Последнее является соучредителем АНО «Стань чемпионом», которое приказом Минспорта РФ признана федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой на период реализации одноимённого проекта. Поддержку проекту, помимо Минспорта, оказывают региональные органы власти.

Чем планирует заниматься свежесозданное АНО, пока не ясно, но вполне может быть, в числе заказчиков мы снова увидим и РФПИ.