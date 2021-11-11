Удар с тыла: нужна ли глобалистам российская вакцина?
На днях Росздравнадзор выпустил циркуляр с требованием сообщать в компетентные органы сведения о гражданах, которые принимают участие в информационных кампаниях по противодействию вакцинации от COVID-19.
Насколько оправдана эта мера и что понимать под «противодействием»?
Если речь пойдет, к примеру, о дискуссиях, идущих в медицинской среде, о прививках для переболевших (в которых только что принял участие рупор официоза Александр Мясников) — это одно. Медицинские вопросы, все многообразие которых сводится к одному — как лучше защитить гражданина от последствий эпидемий, в том числе сохраняя на высоком уровне его иммунитет, должны обсуждать профессионалы.
Но если речь идет об откровенных фейках и очевидных вбросах, — то это уже вопрос политический и уголовно-правовой. Это вопрос о том, как оградить общество от тех, кто стремится максимально увеличить число жертв эпидемии.
Этот вопрос стоит в повестке дня уже давно. Вопреки сложившимся в определенных кругах стереотипам, первыми предупредили о фейк-атаке на вакцинацию в России специалисты Минобороны РФ.
Почти год назад, 11 декабря 2020 года, официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что вакцину «Спутник V» будут пытаться дискредитировать и порочить не только на международном уровне, но и внутри самой России.
Генерал подчеркнул, что эта кампания финансируется иностранными государствами и адресно направлена на население РФ: «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования».
Прошел год, и сбылось абсолютно все, о чем предупреждал представитель армии. Рунет заполнен статьями и сообщениями, исходящими от противников вакцинации, в которых главный аргумент — не медицинский, а именно политический. Алгоритм этой пропаганды построен на своеобразном «склеивании» реальных рисков и опасений миллионов людей с вымышленными фактами, не имеющими ничего общего с действительностью.
На «входе» — информационное поле, в основе которого лежит ряд тем, широко обсуждаемых в интернете и политических кругах: о рукотворном характере пандемии, о перспективах создания системы тотального контроля на основе «цифровых сертификатов», о планах «перманентной вакцинации», плавно переходящей в процессы редактирования генома и так далее и тому подобное. Словом, все то, что неоднократно озвучивалось Биллом Гейтсом, Клаусом Швабом, Рэймондом Курцвейлом, другими представителями глобалистских структур.
На «выходе» мы наблюдаем попытки приписать эти идеологемы глобалистов Кремлю, Путину, российскому государству, внушить, что российские власти проводят вакцинацию не ради защиты населения от эпидемии, а по указке глобалистских структур. Якобы таким образом выполняются «директивы мирового правительства» по сокращению населения.
Таким образом, штабы информационной войны против РФ нанесли удар с неожиданного направления, сделав ставку… на антиглобализм консервативного, патриотического толка.
Такое уже было в нашей истории. В феврале 1917 года государственный переворот шел под лозунгами борьбы с «немецкими шпионами» (царем, царицей, их ближайшим окружением), которые, якобы, мешали России победить в Первой мировой войне. На самом же деле патриотические лозунги были лишь ниточками, за которые дергали иностранные кукловоды.
Нечто подобное происходит и сейчас. Перед нами классический алгоритм информационной войны, когда с помощью манипуляционных технологий жертву пропагандистской атаки заставляют воспринимать события «с точностью до наоборот».
Отождествление вакцины «Спутник» с проектами международных глобалистских структур — это попытка выдать белое за черное и поставить ситуацию с ног на голову. Как мы знаем, ВОЗ до сих пор не одобрила «Спутник» даже для экстренного применения, хотя дала согласие на применение не только западных, но также китайских и индийских вакцин. Признание «Спутника» блокируется прежде всего в США и ЕС, а также в тех странах, которые находятся под их влиянием. Какая уж тут связь с глобалистскими структурами!
Казалось бы, в России создана мощная информационная машина, которая должна была бы правильно расставить акценты. Но получилось так, что информационная активность, связанная со «Спутником», вначале шла в основном на международную аудиторию, о разъяснительной работе внутри страны долго не вспоминали. А затем ее начали проводить силами телезвезд, ведущих ток-шоу, актеров, в общем, кого угодно, только не профессиональных медиков. Что породило недоверие и привело к обратному эффекту.
Дала о себе знать и проводившаяся с 2010 так называемая оптимизация здравоохранения, больно ударившая по всей системе охраны здоровья и приведшая к сокращению коечного фона, численности врачей и медицинского персонала.
И вот результат: вакцинация в России идет медленно, значительная часть населения сбита с толку и не знает, кому верить. В итоге в РФ на 1 ноября показатель смертности от коронавируса составляет 49 случаев на 1 миллион. Хуже дело обстоит только в Молдавии (63 случая), Украине (71 случай), Румынии (146 случаев). Для сравнения — в Великобритании этот показатель составляет 14 случаев на миллион, в Германии — 5. При том что число заболевших в Великобритании, выявленных с помощью различных тестов, сопоставимо с российскими показателями.
Почему так происходит? Причина становится понятной, если сопоставить процент летальности с показателями вакцинации. В Германии привито 70 процентов населения страны, в Италии — 71 процент, в Великобритании — 67 процентов. В свою очередь, в России полностью привито 32,7 процента жителей, в Румынии — 32,6 процента, в Молдавии — 21, 7 процента, на Украине — вообще всего лишь 18 процентов.
С Украиной все ясно — у «несостоявшегося государства» просто нет денег на то, чтобы заниматься иммунизацией.
У нас ситуация иная: вакцина есть, но общественное мнение во многом дезориентировано, рациональное сознание людей затуманено страхом.
Гипноз разрушительной для нас пропаганды продолжает работать, а наша страна тем временем продолжает нести человеческие потери: уходят из жизни уникальные специалисты. К примеру, только что вице-премьер Юрий Борисов сообщил о гибели многих генеральных конструкторов предприятий оборонки от COVID-19.
Тем временем наши недруги потирают руки. Срыв вакцинации в РФ и дискредитация «Спутника» в мировом масштабе через аргумент «ваш народ отказался прививаться этой вакциной» — это как раз то, что им нужно.
Есть и еще один аспект. Потенциально в антипрививочной кампании в России могут быть заинтересованы и определенные круги в американских силовых структурах, окружившие нашу страну сетью биолабораторий.
Сценарии подготовки биологической войны НАТО против России вполне реальны. Абсолютно неслучайно несколько лет назад американские военные структуры в промышленных масштабах собирали генетические образцы россиян.
На этом фоне срыв вакцинации даст нашим геополитическим противникам ясный сигнал о том, что система биобезопасности в России работает слабо. И в экстремальной ситуации, требующей принятия быстрых решений, страна может быть застигнута врасплох, со всеми вытекающими последствиями.
Сейчас перекосы в информационной сфере начали исправлять, однако из-за совокупности факторов внешнего воздействия и наших внутренних упущений разрушительные тенденции в массовом сознании трудно преодолеть. Думается, что на этом фоне суровый циркуляр Росздравнадзора, с оценки которого мы начали наш разбор, выглядит хоть и вынужденной, но, к сожалению, необходимой мерой. Надеюсь, что не запоздалой.
Елена Панина — директор Института РУССТРАТ