В Сети жители Южной Кореи обсудили анонс второго сезона сериала «Игра в кальмара».

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

В интервью Associated Press режиссёр нашумевшего сериала от Netflix Хван Дон Хёк подтвердил, что работает над вторым сезоном шоу.

Он рассказал, что получил большое количество отзывов от зрителей с просьбой снять второй сезон, поэтому у него «не осталось выбора».

Тем не менее Хван Дон Хёк подчеркнул, что пока трудно сказать о том, когда выйдет продолжение сериала и о чём он будет. Однако создатель хита пообещал, что Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) точно снова появится «в игре».

Напомним, что «Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом на платформе Netflix. По данным сервиса, его посмотрели более 140 млн семей со всего мира.

Как сообщили в Associated Press, сериал принес актерскому составу сериала мировую славу.

«Пожалуйста, только не разочаруйте, как «Поезд в Пусан — 2: Полуостров». Надеюсь, вы выпустите качественный контент», — призывает don0***.

«Если Вы будете делать второй сезон в спешке, его никто не заметит. Если не будет таких же сюжетных поворотов, как в первом сезоне, тогда не стоит даже начинать», — пишет jini***.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

«Во многих франшизах второй сезон не очень заходит…» — отмечает minm***.

«С нетерпением жду второго сезона», — пишет kkhh***.

«Второй сезон? Лучше остановитесь на первом», — призывает ksh1***.

«Мне очень интересно то, каким будет второй сезон. Однако превзойти первый сезон будет довольно сложно», — пишет zeno***.

«Если будут снимать новые игры и повествование будет более жестоким, тогда все получится», — советует tlsg***.

«Не делайте этого, а то облажаетесь!» — призывает nice***.

«У нас нет ни одного нобелевского лауреата, зато вот фильмы и сериалы продвигаем на весь мир», — удивляется seon***.

«Может, во втором сезоне все умрут?» — интересуется toto***.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

«Было бы здорово, если бы главный герой сериала появился бы во втором сезоне и изменил весь мир», — мечтает ming***.

«Если все оставите так, как есть, сериал войдёт в историю. А если снимете сиквел, то ничего хорошего не выйдет», — комментирует wkhs***.

«Лучше затратить больше времени и сделать что-то стоящее, а не быстро и абы как», — пишет bee6***.

«Лучше снимай все в рамках Южной Кореи. Не позволяйте США зарабатывать на вас!» — призывает yb10***.