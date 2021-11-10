Актер студии «Квартал 95» Юрий Великий в интервью украинской журналистке Алесе Бацман (видеозапись опубликована на YouTube-канале журналистки) назвал президента Украины Владимира Зеленского очень ранимым человеком. По словам артиста, таким Зеленский стал после вступления в должность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ранимый мальчик

«Что о нем говорят — для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube и прочее», — сказал Великий.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time. Многие выразили непонимание, как человек с тонкой душевной организацией может быть главой государства.

«Детский сад», — отреагировал Alex.

«Значит, Зеленскому писать гадости через ОП (офис президента. — О. П.) на все неугодные, в том числе ТК (телеграм-каналы. — О. П.) — можно. Типа — не ранимые. А про него нельзя. Только тёплая ванна?» — задалась вопросом Екатерина.

«Как такой человек (с тонкой душевной организацией) годами со сцены тонны говна на других выливал?..» — не понимает Аndrei.

«И как быть дальше с ранимым президентом? Как ему управлять, если критика его ранит?» — не понимает Борис.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Простите, а он когда лез на табуретку, не вспоминал свои же пародии на президентов и прочих политиков?» — недоумевает Дмитрий Н.

«Ранимый верховный главнокомандующий. Звучит интересно и страшно одновременно… Президент — это тяжёлая работа, а не хобби», — заметил Тима Шах.

«Страшно представить, что стало с этим человеком, когда он начал активно читать соцсети и пользоваться «Ютубом». А кстати, не поэтому ли поседел и так изменился?» — задумался Rod.

«Ранимому человеку нечего делать на посту президента! Этот пост должен занимать человек с железной психикой», — считает Toma.

«А что же нам делать? Какими нам быть? Когда цены каждый день растут буквально на все? Когда мест в больницах не хватает? Когда люди задыхаются без кислорода? Когда медработников не хватает? Какие у нас нервы? Что у нас на душе? Кто-нибудь подумал об этом?» — задалась вопросом Olga.

«Какого ж *рена лез на эту должность. Ранимый — пусть цветы растит. Так и там нервы могут быть. К людям как к быдлу относятся — и все норм.», — посетовала Ольга.

«С тонкой, ранимой душевной организацией не надо брать на себя руководство многомиллионной страной. А то, что он не любит критику, было заметно давно. Мальчик привык, чтобы его любили и восхищались. Мальчик привык, что он всегда прав. Мальчик привык, что он самый умный и красивый. И ждёт только восхищения. А так не бывает…» — добавила Olga.

Vadim Chuprina Владимир Зеленский в передаче «Вечерний Квартал». 2018 год

«Тут проблема не в том, что он ранимый, а в том, что они считают, что претензии необоснованны. Они вообще представляют, насколько сильно простые люди ненавидят Зеленского? А почему так вышло? А потому, что обманутые надежды люди восприняли как личное оскорбление. А личные обиды сильнее простых политических антипатий. А офис [президента Украины] наивно полагает, что можно исправить отношение ещё как-то. Зря. Порошенко-2 — и получит двойную порцию антипатий», — отметила Лизанька.

«Тоже мне новость. А то мы не знали, что гарант у нас мальчик ранимый и обидчивый… Комплексы детства и юности сказываются», — иронизирует Анжела.

«Актёр «Квартала» в интервью рассказал, что Зеленский — очень ранимый человек. Ему даже запретили читать соцсети из-за этого. Оказывается, Зеленский — первая женщина на посту президента Украины», — пошутил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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