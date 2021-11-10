Информация о том, что один из находящихся под стражей за драку в Новой Москве с участием мужчины с ребёнком назвал причину начавшейся потасовки, указав, что это произошло из-за просьбы пострадавших дать десять рублей, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 9 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. Драка

«Да, точно, верю: мужчина с ребёнком занимался рекетом и требовал значительную сумму в размере десяти рублей от пострадавших отморозоков, которым пришлось кулаками принуждать не совершать противоправные действия», — издевается Ivan M.

Многие пользователи не смогли отнестись серьёзно к версии, которую назвал один из обвиняемых в драке с участием мужчины с ребёнком. Граждане убеждены, какая бы причина ни была, нельзя нападать на человека, тем более если рядом находятся дети.

«Там главный зачинщик — четырехлетний пацан. Это он начал избивать мужиков, требовал от них денег. Потом ударил каждого по башке бутылочкой от молока. А отец его прикрывает. Батя с ним заодно, потому что чуть что, сын может и почки бате отбить. Короче, пацан все четыре года своей жизни весь район в страхе держит», — шутит Павел М.

Цитата из видео на YouTube Нападение на мужчину с ребенком

Некоторые комментаторы отмечают, что задержанные будут до последнего убеждать всех окружающих в том, что именно они в данной ситуации являются жертвами.

«Ух ты! Сейчас скажут, что четырёхлетний ребенок угрожал жизни и здоровью всех новоиспеченных граждан России», — предполагает Ирина Б.

«Вы не поверите!» Прямо классика. Повторяется история с Ефремовым. Адвокат полностью отрабатывает полученные деньги. Ищет даже самые фантастические версии, лишь бы как-то выбить для подсудимых поблажки», — указывает Оксана Г.

Часть людей считает, что переведение данного дела в «покушение на убийство» — слишком суровый шаг со стороны правоохранителей, потому что тут, скорее, обыкновенный бытовой конфликт, в котором затесались дети.

«В Москве полно таких «попрошаек» у магазинов и алкомаркетов. Просят мелочь и т. п. Тут явно задержанные увидели молодых ребят, хотели их «пресануть», но не рассчитали силы, и завязалась прямо драка. Поэтому тут, скорее, речь о хулиганстве, нежели о покушении на убийство. Нужны веские доказательства угрозы жизни пострадавшим», — отмечает Уткир Х.

Ряд пользователей указывает на то, что правоохранители пытаются сбить накал страстей, потому что изначально данный конфликт представлялся публике в качестве межнационального, но на деле становится понятно, что причина драки носит далеко не расовый или национальный характер.

«Действие правоохранителей по ужесточению статьи УК не исключено, что направлено и на успокоение общественного мнения, так как в обществе сильны ксенофобские настроения, которые отчасти разжигаются средствами массовой информации», — считает Рахман А.

Цитата из видео на YouTube Нападение удалось остановить гуляющим поблизости прохожим

«Что-то это дело всё более и более невероятный характер обретает. И задержанные совсем на азербайджанцев не похожи, и один из пострадавших недавно уже был задержан правоохранителями за мошенничество, да и к тому же попытка увести эту драку в межнациональную рознь. Кто-то явно хочет расшатать российское общество», — поделился своим мнением Андрей Б.

Напомним, 9 ноября представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили журналистам о том, что один из находящихся под стражей за драку в Новой Москве с участием мужчины с ребёнком назвал причину начавшейся потасовки — это произошло из-за просьбы пострадавших дать десять рублей.