Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о работе в ЕС мафиозной структуры, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 10 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«А можно подумать, это просто беженцы приехали, они многие даже не знали до вчерашнего дня, что такие страны существуют. Это бизнес и мировая политика в данном вопросе. А Лукашенко сил и ума политика в решении данного вопроса», — указывает Юрий К.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением белорусского президента относительно того, что многие беженцы прибегают к помощи международных криминальных структур, которые за определённую плату обеспечивают людям путь в Европу.

«К сожалению, такая картина не только между Белоруссией и Польшей наблюдается, а вообще во всей Европе. Как только началась война в Сирии, беженцы ринулись в ЕС, пользуясь услугами международного криминала», — отмечает Василий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что в сложившихся условиях не совсем понятно, почему белорусские правоохранители не мешают потоку нелегальной миграции через территорию республики.

«Мафиози средь бела дня на территории Белоруссии творят, что хотят: встречают, перевозят тысячи мигрантов, и их никто не задерживает? Чем белорусские правоохранители тогда занимаются? Я чего-то не понимаю?» — задаётся вопросами Елена Г.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

Часть людей считает, что схема нелегальной миграции включает в себя множество криминальных структур, поэтому в данном вопросе необходима слаженная работа всех стран, через территории которого происходит миграционный путь.

«Не одна ОПГ, а несколько. Первая организованная преступная группа работает на территории той страны, где идёт набор желающих попасть в Евросоюз. Первый взнос — $10 тысяч. Потом, когда уже сформирована группа путешественников, ее переправляют в одно из государств постсоветского пространства. Здесь мигранты попадают под опеку второй ОПГ, которой надо отстегнуть пять тысяч баксов с каждого за временное пребывание. И третья ОПГ через некоторое время за десять тысяч долларов переправляет через украинскую, польскую или белорусско-польскую границу в ЕС. Это классическая схема. Вербовщики рассказывают будущим мигрантам, что их в ЕС ждут молочные реки и кисельные берега. Можно нигде не работать и жить припеваючи на пособие беженца», — написал Юрий А.

Ряд пользователей указывает на то, что белорусская сторона ловит выгоду с того, что через её территорию проходят потоки нелегальных мигрантов, которые становятся головной болью для соседних западных стран.

«А кто им прибежище дает на белорусской земле, чтобы такая группа собралась и организованно направилась на незаконное пересечение границы, в том числе и белорусской? Надо время, средства и организаторов. Не верю, что белорусские спецслужбы тут не замешаны. Лукашенко может стать настоящей проблемой для Европы», — считает Jevgenij S.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Так Евросоюз же сам издал директиву по беженцам и обязан теперь их принимать, а Белоруссия просто транзитёр. Теперь это проблема исключительно ЕС. Почему они все вдруг открещиваться стали? Типа им это не надо? Но директиву никто не отменял, принимайте», — пишет Viktors K.

Напомним, 9 ноября агентство Sputnik опубликовало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко главному редактору российского журнала «Национальная оборона», военному эксперту Игорю Коротченко о работе в ЕС мафиозной структуры, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.