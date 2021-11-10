«Таких ещё много» — экс-мэр крымского Симеиза оказался украинским шпионом?
В Крыму главной новостью последних часов стало задержание жителя Ялты по подозрению в государственной измене.
По сообщению ФСБ России, задержанный, гражданин Российской Федерации, «по заданию украинских спецслужб» занимался сбором и передачей информации.
Между тем, по данным СМИ, задержанный — не кто иной, как бывший мэр крымского Симеиза и уже бывший депутат Ялтинского горсовета Юрии Ломенко. От депутатских полномочий он был освобождён 8 ноября по собственному желанию. В настоящее время подозреваемый в шпионаже отправлен на два месяца под арест.
Новость о задержании бывшего чиновника и депутата по статье о госизмене всколыхнула Сеть — многие пользователи уверены, что для ФСБ ещё очень много работы.
«Там их ещё много таких. Работа ФСБ ещё будет», — написал Пётр Л.
«Сколько их ещё таких…» — поддержала Ольга К.
«А сколько ещё таких мышей по всему Крыму осело», — согласен Николай И.
«Судить по законам военного времени», — призывает Ольга Л.
«Огошеньки, да тут новости — прям сценарии готовые для сериальчиков», — пишет Дмитрий Л.
«Их сажать мало…» — уверена Ирина Л.
«Походу, стал неудобен», — предполагает Виталий З.
«Опять шпиономания, как при Сталине, началась…» — сетует Константин В.
«А разве слив информации, сколько стоит в Ялте сало с прослойкой, госизменой считается?» — иронизирует Александр С.
Пользователи также высказали предположения, что ждёт задержанного, и не удержались от советов.
«Посидит с десяток лет. Такова цена патриотизма», — считает Олег П.
«Отправьте его на «Тополе» на родину», — предлагает Александр Л.
«Молодцы, взяли оборотня», — хвалит силовиков Андрей Р.