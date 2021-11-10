У Польши нет сомнений в том, кто устроил острейший гуманитарный кризис на границе республики с Белоруссией. В глазах Варшавы основная вина лежит на президенте РоссииВладимире Путине, пишутЗося Ванат иЛили Байер в статье, вышедшей 9 ноября в Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

По их словам, начиная с лета этого года белорусский «диктатор» Александр Лукашенко «ввез» в свою страну тысячи ближневосточных мигрантов и «заставил» их попытаться попасть в ЕС через польскую границу. Кризис обострился 8 ноября, когда группа из 1,5 тыс. мигрантов снесла заборы и перерезала колючую проволоку возле деревни Кузница на северо-востоке Польши.

Тогда им не удалось прорвать ограждения, однако они с высокой долей вероятности попытаются снова. Действительно, продолжают Ванат и Байер, к границе с Польшей под надзором белорусских солдат приводят маршем целые колонны мигрантов, у которых уже «нет возможности» повернуть назад.

Такое развитие событий порождает риск гуманитарного кризиса, в рамках которого мигрантов, оказавшихся в лесной глуши, могут врасплох застать холода. Безусловно, многие из приезжих — это молодые мужчины, однако есть среди них и пожилые люди, а также женщины и дети. Для охраны границы Варшава направила 12 тыс. военнослужащих.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе.

Польское правительство обвинило в этой ситуации, в которой якобы для достижения геополитических целей используются человеческие жизни, своего извечного врага — Кремль. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поспешил назвать российского лидера кукловодом, стоящим за «гибридной войной» против Варшавы.

«Это очередной акт агрессии со стороны Лукашенко, который является исполнителем, но у него есть подстрекатель, и этот подстрекатель находится в Москве, а является им президент Путин, который демонстрирует решимость реализовать сценарий восстановления Российской империи, сценарий, против которого мы, все поляки, должны решительно выступить против», — заявил Моравецкий в парламенте.

Для польских сил безопасности приоритетной задачей является отражение этой «агрессии», а также закрытие границы с Белоруссией. Правительство даже планирует заменить забор из колючей проволоки бетонной стеной. Официальная Варшава также объявила о введении чрезвычайного положения в приграничном регионе, закрыв туда доступ для журналистов, гуманитарных работников и медиков.

Особенно важно то, что Польшу в стремлении не допустить мигрантов на свою территорию поддерживают многие страны ЕС. Так, к солидарности с Варшавой призвал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который также обвинил в кризисе Москву. Со своей стороны, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «белорусские власти должны понимать, что такое давление на Европейский союз посредством циничного использования мигрантов не поможет им добиться успеха в их целях».

European Parliament Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте

Председатель Европейского совета Шарль Мишель намерен встретиться 10 ноября с Моравецким в Варшаве.

Масла в огонь слухов о том, что Москва дергает за ниточки в этой кампании шантажа, подлил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который призвал Евросоюз заплатить Минску за то, чтобы тот не пускал мигрантов, точно так же, как ЕС заплатил Турции в 2016 году.

«Почему нельзя также белорусам помогать, у которых есть определенные потребности, чтобы беженцы, которых Литва и Польша никак не хотят пускать на свою территорию, как-то жили в нормальных условиях?» — отметил глава российской дипломатии.

К людям относятся как к мячикам для настольного тенниса

Пока польская армия сдерживает натиск на границе, оппозиция страны и международные гуманитарные организации призывают Варшаву помочь тем мигрантам, которым все же удается добраться до Польши и попросить международной защиты.

«Нет сомнений в том, что это острый [гуманитарный] кризис», — подчеркнула Ханна Мачиньска, заместитель омбудсмена Польши, которая следит за нарушениями прав человека в стране.

По официальным данным, при пересечении границы погибли 10 человек. Но местные жители, работающие в закрытом регионе, говорят, что число жертв может быть значительно больше.

«Ситуация превращается в гуманитарный кризис, когда никто ничего не предпринимает с обеих сторон для поиска решения», — отметила Кристин Гойер, представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКПБ) в Польше.

«И та, и другая страна должны найти решение, чтобы люди не оставались там, где они есть», — добавила она.

Польское правительство отправило в Белоруссию два гуманитарных конвоя, но их не пустили. Некоторые из мигрантов, которым требовалась немедленная медицинская помощь, были доставлены в местные больницы.

Но гражданские группы и активисты-правозащитники, работающие недалеко от границы, говорят, что с приближением зимы ситуация в этом лесном, заболоченном районе становится все более опасной. Уршула Гленск, профессор Вроцлавского университета, приехавшая в регион волонтером, указала на то, что мигранты, обнаруженные в лесу за пределами зоны чрезвычайной ситуации, обычно промокают до нитки, голодны и испытывают жажду, часто они страдают переохлаждением и не готовы к низким температурам.

Gpk.gov.by Польская полиция на белорусско-польской границе

По ее словам, мигрантов в леса на польской стороне «силой» вытесняют белорусы, а затем их обычно ловят уже в Польше и отправляют обратно в Белоруссию.

«С ними обращаются как с мячами для настольного тенниса», — сказала она. — Я не рассчитываю на то, что польское правительство решит эту проблему каким-либо гуманитарным путем».

«Очевидно, что польское правительство вносит свой вклад в страдания сотен людей на границе с Белоруссией», — добавила она.

В некоторых сообщениях говорится о том, что мигрантов избивают белорусские пограничники, в других — о том, что уже польские пограничники перебросили беременную женщину через забор, в результате чего у нее случился выкидыш. Заместитель пресс-секретаря польской пограничной службы заявила, что расследует этот инцидент, и подчеркнула, что власти обычно помогают беременным женщинам.

«Недопустимо, чтобы жизнь детей и их семей использовалась в качестве разменной монеты в региональном конфликте», — отметили в неправительственной организации «Спасите детей».

В свою очередь, Гойер из УВКБ ООН обратила внимание на то, что агентство пыталось гарантировать каждому право на получение международной защиты.

«Польша находится в ситуации, когда власти обязаны защищать свою границу … Что действительно важно, так это найти способ, с помощью которого те, кто нуждается в международной защите, мог бы добиться рассмотрения своего дела, и если они пытаются получить убежище, им нужно дать такую возможность», — добавила она.

Неправительственная организация «Пограничная группа», которая работает в приграничной зоне, призвала правительство Польши создать гуманитарный коридор и пропустить в закрытую зону представителей СМИ, общественников и медиков.

«Провокации режима Лукашенко до сих пор не получили адекватного ответа со стороны Польши — ответа демократической страны, уважающей права человека», — заявили в организации.

«Вместо незаконных депортаций, насилия и игнорирования гуманитарного кризиса мы требуем защиты жизни и здоровья, противодействия пыткам, а также защиты и уважения прав мигрантов», — добавили там.

Польша борется в одиночку

Непонятно, что могут в данной ситуации сделать международные организации, однако Польша справляется с этим кризисом по-своему.

Брюссель использует дипломатические инструменты, чтобы избежать притока мигрантов в будущем. Фон дер Ляйен заявила 8 ноября, что вице-председатель Комиссии Маргаритис Схинас будет отправлен в ближайшие дни в те страны, из которых мигранты и прибывают в ЕС или через которые они проходят на своем пути в блок. Чиновник ЕС намерен добиться того, чтобы власти этих стран приняли меры, чтобы «не допустить попадания своих граждан в ловушку, установленную белорусскими властями».

European Parliament Маргаритис Схинас

По словам главы Комиссии, блок также рассмотрит вопрос о том, как наложить санкции на авиакомпании третьих стран, причастные к торговле людьми. На гуманитарном фронте фон дер Ляйен пообещала «изучить совместно с ООН и ее специализированными учреждениями способы предотвращения развертывания гуманитарного кризиса и обеспечения безопасного возвращения мигрантов в страну происхождения при поддержке национальных властей».

Еще одним инструментом, имеющимся в распоряжении Комиссии для решения возможного гуманитарного кризиса, является Механизм гражданской защиты ЕС, но для оказания помощи через этот механизм потребуется, чтобы Варшава официально обратилась за помощью к Брюсселю. Представитель Комиссии заявил журналистам 9 ноября, что «со стороны польских властей не поступало такого запроса», но она «готова».

На местах ЕС также в случае необходимости может предложить поддержку Польше через такие агентства, как Frontex и Европол. Но Варшава неоднократно отказывалась привлекать иностранных наблюдателей. Так, Моравецкий отметил 9 ноября, что Frontex не будет «реальной помощью», поскольку в распоряжении агентства всего менее 1 тыс. военнослужащих. По словам Гойер, ООН пыталась проникнуть в приграничную зону, но не получила доступа. В свою очередь, Мачиньска не испытывает оптимизма.

«Мы не знаем, как будет развиваться эта ситуация. Есть опасения, что будет только хуже», — отметила она.