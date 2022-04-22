Видео из Владимирской области, где очевидцы обнаружили, что к одному из загородных участков ведёт дорожка, уложенная обломками могильных плит и памятников с выгравированными на них надписями и даже портретами людей, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Уго Симберг. Сад смерти. 1896

"Не всё так страшно, как кажется. В любом цеху по производству памятников куча такого брака, и, видно, чтобы добро не пропадало, выложили осколками въезд на участок», — считает Виктор В.

Многие пользователи предположили, что данные обломки могут являться производственным браком, которому не нашли никакого применения и просто использовали в качестве материала для оформления подъезда к участку. Для кого-то это может являться даже стильным дизайнерским решением, пишут граждане.

«Если это и правда лишь отбраковка, то что тут страшного? Камень как камень. Единственное, что по надписям и лицам ходит не очень-то приятно. Хотя, конечно, это кому как. Может, кому-то такое покажется интересным решением», — поделился своим мнением Геннадий Ф.

Цитата из видео на YouTube Дорожка из могильных плит. Владимирская область

Некоторые комментаторы отмечают, что, как бы то ни было, надо быть совершенно ненормальным человеком, чтобы ходить и кататься на автомобиле по надгробиям. Люди убеждены, что только нездоровому человеку могла прийти в голову такая безумная и аморальная идея.

«Да какая разница уже, отбраковка это или нет, если люди готовы ходить по надгробиям! Это же просто аморально, да и банально должно быть неприятно простому человеку. Какому маньяку такая идея могла прийти в голову? Просто не укладывается!» — пишет Арсений У.

«Что в голове у человека, который дорожку к дому себе выложил из могильных плит? Пусть даже гипотетически, не будучи установленными на могилах. Причём с лицами умерших людей и датами! Жесть!» — удивляется Роман П.

Часть людей считает, что раз строители решили применить в качестве покрытия для въезда на участок обломки могильных плит, то они могли бы развернуть все эти кусочки рисунком вниз и изъять те, где изображены надписи и лица людей, но почему-то они предпочли оставить всё как есть.

«Может быть, стоило проявить элементарное уважение к другим людям и укладывать куски так, чтобы не ходить/ездить по их лицам и фамилиям?! Или хозяину было просто наплевать?» — задаётся вопросом Галина У.

Ряд пользователей указывает на то, что владельцу данного участка отныне придётся иметь дело с негативным отношением со стороны других жителей, которые будут остерегаться человека без элементарных принципов уважения к усопшим.

«Зато весь посёлок теперь будет знать, какой психопат живёт на участке, вымощенном надгробиями. Лучше иметь в виду и обходить человека стороной. У него явно с кукухой не всё в порядке», — написал Владимир Я.

Цитата из видео на YouTube Дорожка из могильных плит. Владимирская область

Нашлись и те, кто напомнили, что это уже не первый подобный случай и такая тенденция наблюдается и в других регионах нашей страны.

«Была похожая новость. То ли в торговом центре, то ли ещё где-то так же сделали пол. Год или два назад. Значит, такое бывает и ничего страшного не произошло», — отмечает Александр И.

Напомним, 9 ноября в социальных сетях появилось видео из Владимирской области, где очевидцы обнаружили, что к одному из загородных участков ведёт дорожка, уложенная обломками могильных плит и памятников с выгравированными на них надписями и даже портретами людей.