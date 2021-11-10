Проект постановления российского правительства о новых правилах русской орфографии и пунктуации широко обсуждают в социальных сетях. Некоторые люди не скрывают негативных эмоций. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Руки прочь от русского языка!» — призывает Ирина Трофимова.

«Экспертов нельзя подпускать к реформам языка на пушечный выстрел! Изуродуют до неузнаваемости!» — поддерживает Владимир Быченков.

«Перестаньте вытеснять русский язык иностранными заменителями! И так от этих словечек деваться некуда. Ну как «киллер» может быть новым русским словом, если это «убийца» по-английски? Это есть в англо-русском словаре!» — недоумевает Илья.

«Теперь для иностранных слов еще и правила будут существовать. Их и так все употребляют где надо и не надо. Лучше бы в школах учили правилам, как писать приставки не‑ и ни — с частями речи», — предлагает Ульяна.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьный класс

«Гоните этих умников!» — призывает Максим.

«Хватит з… Великий и Могучий! Паразитизм ещё никого к хорошему не приводил. Вы уже сделали всё возможное и невозможное для уничтожения системы образования. Не вами он создавался, не вам его и менять», — считает Игорь Новиков.

«Отстаньте уж от Великого русского языка — коверкайте свои языки. А для слуг народа введите второй государственный язык Депутанто. Есть уже вполне простой и удобный готовый аналог для этого. Тренироваться можно любым желающим, достаточно посмотреть пару раз фильм «Кин-дза-дза», — предлагает Владимир Антонов.

«Кофе теперь будет среднего рода?» — спрашивает Алексей Харбач.

«Дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг» — включение их в русский язык — это прямое оскорбление религиозных чувств миллионов людей! Куда смотрит СК?» — спрашивает Алекс.

«А когда до математики и прочих точных наук дойдут? Разве не назрела необходимость реформировать таблицу умножения, ну или хотя бы переименовать?» — иронизирует Дмитрий.

«Что за идиотизм? Чем плохи старые правила? Лучше бы программу обучения поменяли так, чтобы новые поколения научились грамотно писать и излагать свои мысли на русском языке. Тем, у кого советское образование, жалко смотреть на новое поколение», — возмущается Владислав.

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке

«Лучше проследите за учебниками истории о том, что там пишут или не пишут», — предлагает Семён Рублёв.

«То, что предлагают реформировать, не соответствует классическим правилам русского языка. Тем более навязываемое СМИ обилие англицизмов вместо русских аналогов», — считает Павел Иванов.

«Кругом «вау», «ок», «хэпи бездей» и прочее до бесконечности, дети не знают имена русских богатырей, зато знают всех супергероев, названия магазинов, кафе, ресторанов — на исковерканном английском, кинокомпании — «продакшн», в соцсетях комментарии настолько безграмотные, что хочется рыдать: прИзедент, умИреть, уколы «ставят», маски «одевают»…, перечислять можно бесконечно. Знаки препинания — отдельная тема. Когда-нибудь прислушаются к мнению людей? Негодованию уже нет предела! Оставьте в покое русский язык!» — призывает Лидия Садовина.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанный Минпросвещения проект постановления правительства РФ о новых правилах русской орфографии и пунктуации 9 ноября опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В текст новой редакции вводится целый ряд дополнений. По мнению министерства, новый свод правил русской орфографии и пунктуации будет отвечать современному состоянию русского языка.

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