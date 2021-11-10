Информация о том, что Министерство просвещения России предложило актуализировать правила орфографии русского языка, опирающиеся на «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году, имеющие пропуски и неточности, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

"Правильное решение. Русский язык не стоит на месте, развивается и дополняется новыми словами, которым нужны определённые правила правописания. Если не корректировать язык, то вскоре обнаружится, что люди говорят одно, а писать приходится совершенно другое», — отмечает Василий Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что за последние десятилетия, действительно, русский язык наполнился таким количеством новых слов и конструкций, что под это необходимо подвести соответствующую нормативную базу. Другие же оказались недовольны засильем «иностранщины» в лексиконе граждан России.

«Прежде всего, нужно всем госчиновникам употреблять русские слова и выражения. Вся реклама должна быть на русском языке. Все названия объектов тоже должны быть на русском, а не на английском. Нужен закон, обязывающий употреблять русский язык и названия с ответственностью за нарушение закона о языке», — считает Александр С.

Андрей Репин ИА REGNUM Инсталляцию в честь чемпионата мира по футболу, возможно, придется перевести на русский язык

«О каком русском языке может идти речь, когда кругом иностранщина «рекой льётся»?! Чиновники, депутаты, СМИ, деятели «культуры», «образования», магазины — просто засилье иностранщины. Мы уже ходим не в пекарню или булочную, а в bakery, и всевозможные house, shop. В День России проводим челленджи и перформансы. И это в стране, где родился великий Пушкин, который сделал русский язык национальным достоянием!» — возмущается Жанна З.

Часть людей считает, что русский не самый логичный язык, многие его моменты следовало бы и вовсе пересмотреть.

«Надо менять ещё орфографию, так как она ломает логику у русских людей и превращает их в дураков. Например: «неизбавитесь», «непроскочить», «неодин» и т. д. надо писать слитно, потому что это логично. Но эти слова пишутся раздельно, и поэтому логика ломается и появляется дурь в головах», — поделился своим мнением Дмитрий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что если за дело возьмутся российские чиновники, то произойдёт не актуализация русского языка, а его полнейшая деградация.

«А чего можно ждать от сегодняшних руководителей? Разрешат в книгах и официальных документах ставить смайлики вместо слов? Или отменят знаки препинания? Может быть, разрешат использовать слова без учёта рода и падежа?» — задаётся вопросами Андрей С.

Mirmam.info Русский язык

Ряд пользователей указывает на то, что установленные в СССР правила русского языка менять нельзя, потому что это его лучшая форма, к которой, наоборот, следует стремиться.

«Лучше не трогайте то, что создавалось в СССР. Уже успели от лучшей системы образования отказаться. Итог мы видим», — указывает Илья Г.

Напомним, 9 ноября на портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о том, что Министерство просвещения России предложило актуализировать правила орфографии русского языка, опирающиеся на «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году, имеющие пропуски и неточности. Кроме того, в ведомстве отметили, что за последнее время появилось множество новых слов, а правила правописания расшатались из-за уже внесённых нерегламентированных изменений.