Управление по делам Тайваня при Госсовете КНР провело регулярную пресс-конференцию 10 ноября, на которой пресс-секретарь управления Чжу Фэнлянь ответила на вопросы журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Один из журналистов отметил, что в течение некоторого времени США постоянно предпринимали негативные действия по продаже оружия Тайваню и укреплению военных связей между США и Тайванем, что, безусловно, усугубляет напряженность в Тайваньском проливе. В этой связи Китай заявил, что США должны серьезно отнестись к позиции и озабоченности Китая и прекратить ненадлежащие слова и дела. Но буквально 9 ноября вечером сенатор США Джойн Корнин и другие прибыли на Тайвань на военном самолете для встречи с главой Тайваня Цай Ин-вэнь и другими политиками. В связи с этим он спросил об официальном отношении управления к данному инциденту.

«Мы категорически против любых форм официальных обменов и военных контактов между Соединенными Штатами и китайским регионом Тайвань. Мы призываем некоторых конгрессменов США соблюдать принцип единого Китая и соответствующие положения трех совместных китайско-американских коммюнике и воздерживаться от того, чтобы посылать неверный сигнал силам «независимости Тайваня», в противном случае это только нанесет дополнительный ущерб миру и стабильности Тайваньского пролива», — заявила Чжу.

Gage Skidmore Сенатор США Джон Корнин

Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня полагается на Соединенные Штаты в вопросе о «независимости», что изначально обречено на провал, уверена она. И никто не должен недооценивать решимость, а также способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили тысячи комментариев под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньминь жибао».

Некоторые пользователи отметили, что Китай только и может, что осуждать действия США и «тайваньских сепаратистов», однако весь мир только и делает, что смеется, глядя на фактическое бездействие со стороны Китая. Но другие комментаторы считают иначе.

«Соединенные Штаты намеренно хотят, чтобы мы применили силу, чтобы на 20 лет втянуть нас в свою «афганскую войну» и затащить нас в болото с тайваньской войной», — заявил пользователь ANI_PENG.

«Соединенные Штаты стремятся встать в противостоянии Китая с Тайванем между ними, все усиливая напряженность в проливе, больше полагаясь на хаос, а затем получать с этого выгоду, контролируя средства массовой информации на международном уровне и призывая к блокаде Китая», — уверен «Счастье и мир».

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«У них больше нет карт для игры, потому и доводят Тайвань до безумия. Сначала они пытались разыграть карту Гонконга, пока могли. В прошлом году хотели разыграть карту Синьцзяна, но тщетно. Остались только тайваньские карты», — заявил «Мысли Ника».

«Соединенные Штаты рассчитывают на то, чтобы заработать деньги. Тайвань также хочет воспользоваться преимуществами передовой военной мощи Соединенных Штатов. Он чувствует, что его нелегко атаковать», — уверен Хуэйюнь.

«Вождь Цянь» отметил, что прилет конгрессменов на Тайвань — это уже не что иное, как красная черта, которую нельзя пересекать, и что делать в этой ситуации Китаю, решительно непонятно, но только лишь инертно осуждать это уже невозможно.