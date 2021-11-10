Вопиющий случай произошёл в ноябре у одного из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в городе Красноярске. Охранник ТРЦ избил посетителя. По словам очевидцев, мужчина пытался проникнуть в здание без маски и QR-кода, к тому же он был изрядно пьян.

Цитата из видео В Красноярске охранник ТРЦ «Планета» избил пьяного гостя

Представители ТРЦ утверждают, что причиной конфликта стали оскорбления гостя в сторону сотрудника, когда тот выводил его из здания.

Эту ситуацию красноярцы активно обсуждают в местных пабликах в социальных сетях.

«Поздравляю охранника с административкой и штрафом», — комментирует подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Сергей П.

«Вот так мир и начинает делиться на прививочников и антипрививочников. Что дальше будет? Поубиваем друг друга? Надо оставаться людьми, несмотря ни на что. Действия охранника неправомерны. Где-то посетитель перегнул палку, но при всём при этом никто охранника не награждал такими полномочиями», — считает Михаил И.

«Вакцинация добровольная! Но у нас почему-то людей делят на два лагеря, вакцинированным — можно, другим — нет. А где свобода выбора?» — спрашивает Алина С.

«Ввод QR-кодов — это вынужденная мера, которая призвана сдержать эпидемию, прививки не делает тот, кто не сталкивался с ковидом. Не хотите делать — ваш выбор. Сидите дома, никто не должен болеть из-за того, что кто-то в детстве химию не учил и теперь реально верит в то, что кому-то там реально интересна его жизнь и его будут зомбировать или ещё что-то…» — рассуждает Маша П.

«Какой реакции ты ожидаешь, если пьяный подходишь к охраннику и даёшь ему «леща»?» — защитил охранника Максим О.

«Этот мужик уже просто с ног валился, но «герой» продолжал его долбить…» — отметил Жерар М. Он назвал действия охранника недопустимыми.

«Готовы порвать друг друга из-за этого QR-кода!!!» — сделала вывод Карина Г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Видно, что мужик уже лёг и в возрасте походу. Зачем добивать его?!» — возмущён John D.

«До чего людей довели со своими кодами!» — комментирует Марта С. «Собственно, этого и добивались. Разделили людей», — отвечает Иришка Т.

Добавим, по данным портала Ngs24.ru, в настоящее время сотрудник охранной службы отстранён от работы. Полиция проводит проверку по данному видео из соцсетей.