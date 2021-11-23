Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, принимая в Анкаре председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт, коснулся перспектив нормализации отношений между Турцией и Арменией. Мы обратили внимание на это событие только потому, что в заявлении Шентопа появились некоторые новые нюансы. По его словам, «итоги 44-дневной карабахской войны 2020 года открыли новую страницу в истории Южного Кавказа», а «мир и нормализация соответствуют интересам всех государств региона». Что же касается Армении, то, по Шентопу, «Анкара готова поэтапно нормализовать связи с Ереваном», и «процессы нормализации связей между Турцией и Арменией, а также Арменией и Азербайджаном должны взаимодополнять друг друга». Но недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по этому поводу говорил следующее: «Если Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, то никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется».

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Как видим, Шентоп говорит о двух самостоятельных процессах, Турция — Армения и Азербайджан — Армения, которые могут «взаимодополнять друг друга». Эрдоган же выстраивает иную схему: сначала Азербайджан — Армения и только потом Турция — Армения. И делается это под давлением президента Азербайджана Ильхама Алиева, который почему-то опасается самостоятельного контакта и диалога между Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Напомним, что ранее турецкий президент сообщал, что армянский премьер намерен с ним встретиться, и это предложение было передано через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Эксперты расценили заявление Эрогана как намек на то, что при «определенных обстоятельствах» Турция готова вступить в политический диалог с Арменией, а сам факт, что в роли посредника выступила грузинская сторона, указывает на прозападный вектор. Но против выступил Баку. Почему?

Возможно, потому, что Анкара может попасть через США под воздействие армянской диаспоры и турецким властям не удастся действовать дальше по своему собственному или бакинскому сценарию. Правда, повторить ход событий, который в свое время за спиной Азербайджана привел к подписанию Цюрихских протоколов между Анкарой и Ереваном, вряд ли удастся. Однако парадокс как раз в том, что если раньше турецкие СМИ с некоторой долей негатива заявляли, что Ереван «стал для России форпостом в регионе», то теперь они же с еще некоторой обеспокоенностью опасаются альянса между Москвой и Баку. Пока же Турция и Азербайджан подают ситуацию так, что это Армения больше заинтересована в нормализации отношений с Анкарой, тогда как они сами активно лоббируют проект создания так называемого Зангезурского коридора, чего достигнуть без нормализации отношений с Ереваном не представляется возможным. Дело дошло до того, что в регионе распространяются слухи о каких-то закулисных договоренностях между Баку и Москвой.

President.az Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев

В этой связи посол России в Армении Сергей Копыркин вынужден был выступить с заявлением, что «никаких сделок за спиной армянского народа в ходе открытия коммуникаций с Азербайджаном не будет». Скажем также откровенно, что мы пока с определенным недоверием относимся к заявлению турецкого спикера парламента. Но если его слова не будут дезавуированы другими представителями Анкары, то можно будет говорить о том, что в регионе назревают серьезные геополитические изменения. По имеющейся информации, в Турции ведется закрытая дискуссия по поводу перспектив взаимоотношений с Арменией. Турецкие эксперты обозначают следующие причины, которые, на их взгляд, можно считать определяющими. Первая: Турция, восстанавливая отношения с Арменией, стремится укрепить свое влияние в Закавказье, которое с опорой только на Баку считается недостаточным. Вторая: можно предполагать и желание Анкары активизировать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, полноправным членом которого является Армения.

Սէրուժ Ուրիշեան Ереван у подножья Арарата

В этой связи нет ничего удивительного в том, что между Анкарой и Ереваном при посредничестве третьих стран осуществляются закрытые контакты, чтобы реанимировать процесс нормализации и вернуть в повестку дня Цюрихские протоколы. Поскольку, по мнению турецкого издания Hürriyet, «в ходе новых переговоров, которые в таком случае начнутся «с нуля», будет крайне сложно снова добиться преимуществ, полученных благодаря протоколам». Преуспеет ли в этом Эрдоган и Пашинян, как и когда — вот в чем вопрос.