Начавшиеся летом 2021 года перебои с поставками импортных кормов для домашних животных в России достигли той стадии, когда последние их остатки заканчиваются на складах, а новых поступлений все нет. Проблема эта нарастает с каждым днем и рискует стать болезненным ударом как для кошек, собак и других пушистых питомцев, так и для их хозяев. Корреспондент ИА REGNUM попытался разобраться в причинах сложившегося дефицита, а также его масштабах.

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О том, что последние остатки запасов целого ряда марок импортных кормов для животных уже закончились или их осталось на день-два, корреспонденту ИА REGNUM рассказали в нескольких зоомагазинах. Причиной происходящих процессов там назвали действия Россельхознадзора. С весны 2021 года ведомство взяло курс на борьбу с поставками кормов, в чьем составе присутствует высокая доля ГМО.

«Россельхознадзор с 17 июня 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию кормов и кормовых добавок с британского предприятия Equine America UK Ltd Unit 7 & 8 Lawson Hunt Business Park Horsham West Sussex RH12 3JR и канадской компании Pancosma Canada Inc. Решение принято в связи с обнаружением в продукции предприятий этих стран незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и превышения допустимого уровня их содержания в подконтрольных товарах», — сообщило ведомство 11 июня 2021 года.

В той же публикации Россельхознадзор сообщил, что обратился к надзорным органам Великобритании и Канады с просьбой приостановить поставки всех кормов и кормовых добавок в Россию, включая корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без ветеринарных сертификатов страны-экспортера.

«Мера предпринята из-за неоднократных случаев нарушений производителями указанных стран требований российского законодательства в части сертификации товаров с незаявленными или незарегистрированными ГМО-компонентами или превышения допустимого уровня их содержания. Кроме того, причиной стало отсутствие достаточных материалов, необходимых для рассмотрения вопроса об отмене ограничений, введенных ранее по ряду случаев аналогичных нарушений», — отметил Россельхознадзор.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корм для кошек

Получается, что свои запреты и ограничения ведомство объясняет весьма благородной целью — желанием убрать с полок отечественных магазинов некачественную продукцию. Проблема в том, что отечественный товар на смену запрещенной импортной продукции в необходимом объеме не поступил. Следствием этого стала нехватка кормов по всей России. Таким образом, если у тех, кто вводил запреты, и были планы, что на смену импортным кормам придут отечественные, то надежды эти пошли псу под хвост. Вместо импортозамещения итогом предпринятых действий стал дефицит.

«Эта проблема касается всей Российской Федерации. Россельхознадзор ввел новый регламент. Многие из импортных кормов не соответствуют новым требованиям. Например, у ряда кормов некорректно указан состав. И по новому регламенту эти корма не соответствуют требованиям», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель одного из российских зоомагазинов.

Чтобы снова попасть на российский рынок, западным производителям необходимо изменить состав. Пока иностранные компании пойти на такой шаг не спешат, что сильно бьет по хозяевам домашних животных в России, добавил представитель отрасли.

«Точно подсказать не могу, но многие корма уже пропали с полок. Сейчас только остатки есть. Те корма, у которых все оформлено по регламенту, с рынка не пропадают. Перебои возникли с кормами, произведенными в Канаде, Германии, Великобритании, но это не привязано к странам. Также сейчас есть перебои с поставками влажных кормов для кошек, но это никак не связано с новым регламентом Россельхознадзора», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

Тем временем владельцы кошек и собак бьют тревогу. В магазинах исчезли не только обычные корма, но и лечебные. Обстоятельство это рискует негативно отразиться на здоровье питомцев, страдающих разного рода заболеваниями, рассказала корреспонденту ИА REGNUM ветеринарный консультант Анастасия Пименова.

«В первую очередь пострадают те питомцы, которые имеют острые или хронические болезни внутренних органов. Это болезни печени, почек, поджелудочной железы. На сегодняшний день, особенно тех питомцев, которые болеют в хроническом состоянии, их сажают на лечебную диету. То есть болезни купируется не с помощью лекарств, а с помощью диет», — рассказала эксперт.

Обеспечить соблюдение назначенной животному диеты домашней едой достаточно сложно. Владельцы не всегда могут адекватно подобрать хороший рацион. Поэтому питомцы едят готовые лечебные корма. Однако в России такую продукцию не производят — этот товар поступает на прилавки исключительно из других стран. По словам ветеринара, перебои с поставками касаются не только лечебных, но и ежедневных кормов, однако именно первые играют наиболее значимую роль для здоровья питомцев.

«Самый болезненный перебой — это перебой по лечебным кормам, потому что им нет альтернативы. Из-за этого, если у одной компании сбой, владельцы вынуждены искать альтернативу у других компаний. Но бывают случаи, когда питомец ест корм одного бренда и переход на другой для него проблематичен. Если же альтернативы лечебному корму нет совсем, то это грозит ухудшением течения болезни, тем, что та болезнь, которая находилась в ремиссии, она вылезет наружу и владельцам придётся тратить время, силы, деньги», — сказала Пименова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кот

Перебои периодически случаются с поставками всех марок лечебных кормов, отмечает собеседник ИА REGNUM. Но сейчас проблема усугубляется отсутствием даже минимальной стабильности. Никто не знает, пропадет тот или иной корм или нет. Из-за этого многие владельцы закупаются с запасом на месяцы в вперед, что еще сильнее провоцирует дефицит.

«Эта проблема достаточно острая. Если смотреть на форумы, то постоянно попадаются посты, видео, сообщения, что вот грядет перебой. Проблема в том, что нет стабильности, нет ясности, что пропадет, что останется. Из-за отсутствия стабильности владельцы паникуют, а ветеринарные врачи не знают, какую врачебную диету назначать питомцам», — подытожила ветеринарный консультант.