Специальный представитель Госдепа США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 7 и 8 ноября вместе с тремя членами президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Желько Комшичем и Шефиком Джаферовичем попытался найти выход из очередного политического кризиса, в котором эта страна оказалась после решения бывшего верховного представителя в БиГ Валентина Инцко ввести закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». На решение Инцко Республика Сербская ответила приостановкой участия в органах власти на уровне БиГ. На все последующие попытки давления со стороны как Сараево, так и со стороны международного сообщества Баня-Лука отвечала еще более решительными шагами — Додик пригрозил, что автономия отменит согласие на формирование единой армии БиГ. Ситуацию на месте пытается разрешить немецкий дипломат Кристиан Шмидт, который занял место Инцко, но так как его кандидатуру не утвердил СБ ООН, его не признают верховным представителем Республика Сербская, Россия и Китай.

(сс) Budzak2 Храм Христа Спасителя (Баня-Лука)

Находится ли Босния и Герцеговина после визита Габриэля Эскобара на шаг ближе к разрешению ситуации, ИА REGNUM рассказывает профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ), редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович.

ИА REGNUM: Спецпредставитель Госдепа США по Западным Балканам Габриэль Эскобар только что покинул Сараево. Как вы оцениваете итоги его переговоров с тремя членами президиума Боснии и Герцеговины? Какова основная цель его визита?

Срджа Трифкович:Эскобар пытается создать иллюзию того, что на высшем уровне в США уже принято решение о ликвидации Республики Сербской, вернее, о принудительном пересмотре Дейтонского соглашения в некоторых важных пунктах. За это ратует и Мэттью Палмер, продвигая реформу выборного законодательства. Также в этом же духе нужно рассматривать и решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины, направленные на изъятие у Республики Сербской полномочий, связанных с управлением своими природными ресурсами — лесными угодьями и сельскохозяйственной землей. Я напомню при этом, что конституционный суд БиГ составлен так, что представителей бошняков в нем заведомо больше.

ИА REGNUM: Почему Вы считаете, что это всего лишь иллюзия?

Срджа Трифкович: Потому что господин Эскобар размахивает незаряженным ружьём. Его тон весьма дерзкий, когда он говорит о том, что любое сопротивление якобы обречено на провал, так как решение принято и оно незыблемо. Но сейчас уже не 1990-е годы. Госдеп США на балканском направлении ангажировал старые кадры для того, чтобы они выцедили из сербов дополнительные уступки. Но это указывает лишь на его слабость. На этот раз сербов поддерживает не только та часть международного сообщества, которая не признает существование «международного сообщества». Это мы видели недавно, когда Россия и Китай помешали непризнанному верховному представителю международного сообщества в БиГ Кристиану Шмидту выступить в СБ ООН. Это мы видели и на примере визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Баня-Луку 6 ноября.

State.gov Габриэль Эскобар

ИА REGNUM: Тем не менее у США всегда в запасе есть излюбленный инструмент — экономические санкции. Хотя Эскобар во время визита в БиГ заявлял о том, что он не намерен угрожать санкциями руководству Республики Сербской.

Срджа Трифкович: Для того, чтобы оказать поистине сильное давление на Республику Сербскую, у американцев должно быть в распоряжении более сильное оружие, чем экономические санкции. Санкции США бессмысленны, так как их торговый оборот с Республикой Сербской минимален. С другой стороны, странам ЕС сложно будет достичь согласия по этому вопросу. США могут заручиться поддержкой нового правительства Германии, которое, по всей видимости, будет подчеркнуто антироссийским и антисербским, так как в нем будет партия «зелёных». Но США не смогут заручиться поддержкой таких стран, как Венгрия, Словакия, Польша, Кипр или даже Италия по той простой причине, что у каждой из этих стран свои причины для того, чтобы выступить против самого концепта санкций.

В настоящее время Польша конфликтует с бюрократическим аппаратом в Брюсселе вокруг того, преобладает ли европейское законодательство над национальным, в том числе над национальными конституциями. Также Европа сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который Россия могла бы использовать как собственный инструмент давления. Несмотря на то, что Газпром выполняет свои обязанности по отношению к европейским потребителям, если бы одновременно с усилением давления на сербскую сторону Европа потребовала от России увеличения поставок газа в дополнение к существующим договорам, тут Россия могла бы спокойно выставить свои условия. При этом никто не мог бы обвинить Москву в том, что она использует газ как инструмент шантажа. Просто ненормально было бы, если бы Европа, присоединяясь к американским требованиям, направленным на пересмотр Дейтона, делала вид, что в ее отношениях с восточным соседом абсолютно ничего не происходит.

Gazprom.ru Газпром

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете шансы Республики Сербской не дрогнуть на этот раз перед давлением США?

Срджа Трифкович: На этот раз сербы в БиГ могут себе позволить сказать «нет». США отправляют своих представителей — Габриэля Эскобара, Кристофера Хилла и Мэттью Палмера на Балканы, чтобы они выдавили из сербов новые уступки и при этом не дали бы им ничего взамен. Это что за политика?

Я хотел бы напомнить, что, выступая на Белградском форуме по безопасности в прошлом месяце, Эскобар заявил, что Сербия должна перестать возвращаться к прошлому и посмотреть в сторону будущего. Это фраза, которую с американской стороны мы слышим постоянно. Мне жаль, что на этом форуме не нашлось никого, кто спросил бы господина Эскобара, посоветовал ли бы он тоже самое евреям, когда речь идет о Холокосте, или афроамериканцам, когда речь идет о рабстве и расовой сегрегации.

Что касается Кристофера Хилла, его недавно назначили новым послом США в Сербии. Этот человек участвовал в подготовке войны против Сербии — он участвовал в переговорах в Рамбуйе тогда, когда решение о начале бомбардировок СР Югославии уже было принято. Если у США нет лучшей кандидатуры на должность посла в Сербии, это свидетельствует только о том, что у них нет свежих идей на балканском направлении.

Особо смешно звучало заявление уходящего главы диппредставительства США в Сербии Энтони Годфри о том, что ориентация на атлантистов и выполнение американских требований поможет ускорению интеграции Сербии в Евросоюз. Я не знаю, кто из государств ЕС уполномочил посла Годфри делать заявления от их имени и обещать ускоренный прием в ЕС третьим странам. Это просто смешно. Да и вся эта история про Евросоюз превратилась в трагикомедию.

В Сербии любому умному человеку понятно, что расширение ЕС — гиблое дело, и что Сербия никогда не войдет в это объединение. Сербии пора перестать делать уступки во имя евроинтеграции, которая и так не принесла ей никакой пользы. Сербия открыла свой рынок для беспошлинного импорта европейских товаров, прежде всего сельскохозяйственной продукции, и этим она уничтожила собственных производителей. А доходы ЕС от этого экспорта намного выше, чем все денежные вложения Евросоюза в Сербию за последние 20 лет.

Mod.gov.rs Энтони Годфри

ИА REGNUM: Накануне визита в Боснию и Герцеговину 7 и 8 ноября Эскобар заявил, что Додика никто в регионе не поддерживает, даже официальный Белград. Насколько, по Вашему мнению, эта оценка соответствует действительности?

Срджа Трифкович: Если эта оценка верна, тогда нужно было бы объяснить, как это премьер-министр Венгрии Орбан только что посетил с визитом Баня-Луку и встречался там с Додиком. Как это Додика постоянно принимает в Белграде президент Сербии Александр Вучич, и не только он. Мы знаем, что недавно Милорад Додик встречался в Загребе с президентом Хорватии Зораном Милановичем. Если бы оценка Эскобара была верна, тогда Додик сидел бы в изоляции в Баня-Луке как персона нон-грата. Тем не менее к нему с визитом приезжал премьер-министр одной из ведущих стран Центральной Европы — Венгрии. Может быть, двадцать или всего лишь десять лет назад Республика Сербская и не могла опереться на внешние источники поддержки, но сегодня ситуация немного иная.