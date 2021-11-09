Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что руководство СССР неправильно освобождало Киев от нацистов в 1943 году, «бросив на верную смерть» сотни тысяч местных жителей, чтобы успеть «к годовщине Октябрьской революции», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили своё мнение по данному поводу 9 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Безграмотное циничное существо. Миллион раз пожалел, что за него голосовал», — написал Александр Ф.

Многие пользователи оказались шокированы словами, произнесёнными президентом Украины. Люди считают, что после такого остаётся только ставить крест на Зеленском уже не только как на политике, но и как на человеке.

«Своё имя и статус человек зарабатывает всю жизнь, а превратиться в дерьмо можно мгновенно, произнеся одно слово. Туда ему и дорога», — считает Лариса Б.

Некоторые комментаторы оказали Зеленскому милость и привели краткую историческую справку, согласно неопровержимым фактам которой, местные жители, жившие два года под гнётом захватчиков, с радостью сами хватались за любое оружие, чтобы прогнать нацистов из своих сёл и городов.

Бои за Киев. 1943

«Вообще-то это были ополченцы. Туда идут добровольно. Во время войны не только в Киеве воевали ополченцы. Зеленский озвучил точку зрения полицаев, которым было всё равно кому служить в лучшем случае. А в худшем — идейные враги. Ну ему уже терять нечего в наших глазах, так что мели, Емеля, твоя неделя», — указывает Юлия Б.

«За освобождение Киева добровольно встало мирное население, чтобы быстрее выгнать фашистов с Украины, освободить свой родной город. Не нужно было даже призывать людей. И стар и млад помогал сам Советской армии. И в чём ещё будет Киев обвинять СССР и Россию?» — задаётся вопросом Лидия И.

Часть людей считает, что Зеленский просто не понимает, насколько ужасной была жизнь простых людей, оказавшихся в руках нацистов и их приспешников. Граждане убеждены, что президент Украины окончательно сошёл с ума.

«Эх… неужто всё так примитивно? Неужто все извилины окончательно выпрямились? Тем, кого сгоняли в гетто, а потом увозили в такие места, например, как Бабий Яр, и кто мечтал выжить в том ужасе, наверняка, так не казалось. Скорее всего, они молили любого бога о спасении и о скорейшем освобождении земли от нацистов. Как язык-то поворачивается? А ведь этот Зеленский, вроде как, потомок именно того народа, который очень (если долго не разглагольствовать, а сказать одним словом) сильно пострадал тогда. Как его угораздило такое говорить?» — удивляется Elena G.

Советские партизаны на улицах освобождённого Киева. 1943

Ряд пользователей указывает на то, что все действия Зеленского в данный момент направлены в первую очередь в сторону США, чтобы порадовать своего хозяина и добиться его благосклонности.

«В этом весь Зеленский. Актёр, какого ещё не видывал свет. Готов танцевать на могиле своего деда до тех пор, пока хозяин из-за океана не перестанет хлопать в ладоши. Продал ты, Зеля, и себя, и страну, и историю, и семью с потрохами», — обращается Валерий Л.

Напомним, 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Telegram-канале о том, что руководство СССР неправильно освобождало Киев от нацистов в 1943 году, «бросив на верную смерть» сотни тысяч людей, чтобы успеть «к годовщине Октябрьской революции».