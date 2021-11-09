Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения Минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 9 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«Нашли, блин, кого слушать. ЦРУшникам верить нельзя! Они что угодно скажут, лишь бы своих целей добиться. Цели добиться мира в Донбассе у них точно нет», — считает Людмила Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что словам, сказанным главой ЦРУ, верить нельзя, потому что они имеют целью навести тень на плетень, чтобы выиграть для Украины эффект неожиданности в случае полномасштабного наступления на Донбасс.

«Кому вы верите?! Они будут говорить всё что угодно, чтобы своих целей добиться. Они Януковичу тоже много чего обещали, и что мы теперь имеем? Если они что-то пообещали, значит, сделают ровным счётом наоборот», — указывает Дмитрий Н.

Уильям Бёрнс cia.gov Директор ЦРУ

Некоторые комментаторы отмечают, что ни Украина, ни США ещё ничего не сделали для того, чтобы выполнить хотя бы один пункт в Минских соглашения. Кроме того, никто так и не предоставил Донбассу этот самый злосчастный «особый статус», что означает, что ничего слова представителя ЦРУ не весят, пишут граждане.

«А сам Лавров верит в этот самый «особый статус» Донбасса? Кто-то в Донецке хочет продолжать жить на Украине? Да они же друг другу в глотку в любую минуту будут готовы вцепиться! Это уже невозможно. Поэтому данная заявление — пыль в глаза. Реальные договорённости нам не расскажут», — уверена Елена П.

Часть людей считает, что с той Украиной, которая есть сейчас, никакого мира установить не получится, и все позитивные соглашения будут саботироваться Киевом.

«Уверен, если ДНР и ЛНР вдруг окажутся под особым статусом в Донбассе, то «мир» продлится от силы сутки, потому что ВСУ придумают ещё какую-нибудь дичь для того, чтобы обосновать обстрелы мирных жителей», — пишет Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что если бы у Соединённых Штатов было реальное желание добиться мирного исхода в конфликте между Киевом и Донбассом, то стрельба бы закончилась в течение минуты.

Mil.gov.ua Танки ВСУ ведут огонь

«Они всегда говорят одно, а делают другое. Один звонок в Киев из Вашингтона, и Минские соглашения сдвинутся с места, но нет. Они будут кормить всех окружающих обещаниями, но мирные жители в Донбассе продолжат гибнуть под обстрелами ВСУ», — поделилась своим мнением Liudmila B.

Нашлись и те, кто убеждены, что все участники тянут время и оттягивают, судя по всему, неминуемый военный исход всей этой истории.

«Все тянут время, ждут, пережидают, а люди продолжают гибнуть. К чему был этот семилетний отрезок, если Донбасс собираются «запихнуть» обратно в Украину? К чему были все эти жертвы? Чтобы вновь потекли бабки через остывшие от недавнего кровопролития территории?» — задаётся вопросами Алексей Х.

Напомним, 8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции о том, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения Минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса.