Заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут защитить сбережения от роста цен в стране, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

»Этот Греф получает миллионы рублей в день, но ещё смеет нас учить, как жить? А может нам ему рассказать, где ему самое место?! Люди такие деньги в ипотеку на 10−15 лет берут, а эти богатеи жируют за счёт людей. Откровенное издевательство», — считает Sergey M.

Многие пользователи пришли к выводу, что любые вложения внутри страны в настоящее время не могут помочь гражданам в сохранении своих накоплений.

«Вложишь три тысячи рублей в эти бумажки, а начнёшь забирать обратно, то получишь только 2800 рублей. Двести рублей высчитают как налог. Чтобы разбогатеть на акциях и других ценных бумагах, надо в них вкладывать миллионы ворованных денег или, в крайнем случае, чужие деньги, которыми тебе доверили поуправлять. А так бесполезно с тремя тысячами рублей своими кровными. Цена ценных бумаг завышена. Того и гляди пойдут скачками вниз. Так что не стоит слушать Грефа! Он хорошего только себе может посоветовать, на остальных он зарабатывает», — поделился своим мнением Паша Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что официальные данные об инфляции в России, которыми пользуются банковские структуры, не бьются с реальным положением дел и люди всё равно будут терять свои сбережения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

«Когда видишь, как считают среднюю инфляцию в стране и какая она в фактическом выражении, понимаешь, что в банках подобным образом ты не заработаешь. И даже не сохранишь то, что вложил. Надёжнее тогда вложить в валюте, если нет возможности эти деньги пустить в бизнес», — пишет Владимир В.

Часть людей считает, что нет ничего более надёжного, чем валютная корзина, которая сократит опасность потерять сразу все накопления разом.

«В России каждый гражданин, наученный горьким опытом, знает, что нет ничего надёжнее, чем вложить свои рубли в доллары, евро и юани. В любом случае на фоне падения рубля человек окажется в небольшом выигрыше», — отмечает Александр Р.

Ряд пользователей указывает на то, что наш народ уже не раз пробовал довериться государству и вложить свои сбережения. Заканчивалось это всё, как правило, потерей всех накоплений.

«Помню, в году 85-м у моего друга в гардеробе мы нашли огромные бумаги, на которых было написано, что это государственные облигации! Мы, конечно, обрадовались, но и жутко перепугались от их количества. Там были, и по 300, и по 500, и по 1000 рублей! А потом отец друга сказал, что это фантики и мы можем с ними поиграть! Ура товарищи! Покупаем облигации! Все в «Автодор»!» — вспомнил Виталий В.

Облигация российского внутреннего выигрышного займа. 1992

Нашлись и те, кто насторожился из-за советов главы Сбербанка, который почему-то вдруг обеспокоился финансовой безопасностью российских граждан.

«Слушаешь советы от Грефа и понимаешь, что раз этот уже заговорил о том, как людям свои сбережения сохранить, то дело реально швах», — написал Василий Т.

Напомним 8 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил РИА Новости, что облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут защитить сбережения от роста цен в стране.