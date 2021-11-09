Instagram заблокировал аккаунт главы Самарской области Дмитрия Азарова. Об этом 9 ноября сообщил сам глава региона в видеообращении к местным жителям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

«Дорогие друзья, это случилось. Мой аккаунт в инстаграм был заблокирован. У меня вчера был тихий и спокойный вечер понедельника», — сообщил глава региона, отметив, что пока его страница в этой соцсети заблокирована, все обращения в instagram можно оставлять в комментариях на личной странице самарского актера, юмориста, участника команды КВН «Сок» Дмитрия Колчина.

«Пишите, пишите ему в соцсети. Давайте проверим, насколько в нем велик запас нервных сил, насколько устойчива его психика. А мы постараемся, чтобы каждое ваше обращение было отработано. И это серьезно», — отметил глава региона.

Ранее Колчин пошутил, что принимает на себя должность «губернатора Самарской области по instagram» до разблокировки страницы Азарова. При этом Азаров сообщил, что они вместе с Колчиным придумали эту шутку, когда глава региона поздравлял юмориста с днем КВН и праздником веселых и находчивых.

Однако не все пользователи соцсетей оценили шутку губернатора с юмористом, заметив, что «они всю нашу жизнь в цирк превратили», «дошутился, юморист!».

«Ну, типа выкрутились. Но если без шуток, то уже два года жизнь напоминает КВН или театр абсурда. То ли смеяться, то ли плакать», «Не зря правительство находится недалеко от цирка, есть куда сбежать», — пишут жители, попросив Колчина передать Азарову сообщение: «Азарову передайте, что так можно не только страницы в инсте лишиться, но и должности. Токсичных и бесящих народ деятелей никто не любит».

Скриншот из Instagram @dimakolchin Участник команды КВН «Сок» Дмитрий Колчин

Пользователи пишут участнику команды КВН, что «очень жаль, что это шутка. За 15 минут в такой должности можно уволить всех вороватых чиновников и завести на них уголовные дела. Очень жаль», «Дмитрий, а список вам привезти? Он в трёх томах», «Теперь здесь будем все актуальные новости по региону узнавать! Очень надеюсь, здесь не будут блокировать подписчиков и ограничивать доступ из-за комментариев по существу сложившихся проблем!»

Некоторые пользователи предположили, что блокировка страницы Азарова произошла из-за потока жалоб местных жителей: «Вот она, истинная поддержка народа», «Оценка работы губернатора жителями региона?», «Самого губернатора с таким подходом нужно отстранить от занимаемой должности», «Не всё ж ему банить народ, который тыкает его в творящийся ужас в области, а у него в профиле всё хорошо и все его любят. Как он критику не переваривает в свой адрес, так и народ его», «Народная любовь она такая».

Кто-то предположил, что, «наверное, сам заблокировал страницу, чтоб простолюдины не надоедали сообщениями».

«Забанить его надо в реале, а не в социальных сетях», «Еще бы и отменить его», «Может, если массово обратиться, его и с должности снимут?» «Азаров, конечно, много сделал хорошего, но с этими QR-кодами не ожидали от него. Но если другой придет, то это будет ещё хуже, Азаров хоть местный, а этим иногородним мы не нужны», «QR — это бред и никак не спасает, зато нарушает все права и свободы! Совсем с головой не дружат! И главное, сами лицемерно без масок, свадьбы, выборы устраивают!» — пишут жители.

На это кто-то ответил: «Думаете, придёт лучше? Такой же будет». Кто-то из пользователей, наоборот, поддержал главу региона: «Вас поставить, что ли? Замучили губернатора, норм. мужик».

Скриншот из совместного видеообращения губернатора Самарской области и Дмитрия Колчина Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Некоторые недоумевают: «Норм. мужик? Областная столица похожа на одну большую грязевую лужу! Поход от дома до магазина похож на квест в Форт Боярд! Дороги убиты, не город, а село. Пивных море».

«Я считаю, что у каждого губернатора есть реальный шанс не быть похожим на других и служить народу, но наш это не тот случай. Поделом ему», «Правильно заблокировали», «Это, конечно, радует! Может, думать начнёт головой», — пишут жители.

«Бедняга губернатор, наверное, целый кабинет ему раскручивал этот аккаунт — и вот», «Сколько ботов, наверное, лишились заработка», «Цифровизация — обратная сторона медали», — смеются пользователи.

«Так и надо ему», «А самый лучший праздник, если бы их всех вон с постов и на прожиточный минимум», «Какая замечательная новость!», «Круто. Теперь надо в реале ещё их заблокировать!», «Его QR-код не прошёл аутентификацию, как подделка справедливой и человеколюбивой власти», — пишут жители.

Кто-то из местных жителей предположил, что глава области сам заблокировал свой аккаунт якобы из-за инцидента с девушками в самолете. Пользователи сообщили, что в сети появились фото из салона самолета, на которых похожий на Азарова мужчина запечатлен с девушками. При этом отмечалось, что якобы одна из них сопроводила фото подписью: «Лечу с любимым по его делам». Сообщалось, что «в период пандемии глава региона покинул Самарскую область ради участия в работеРоссийско-Австрийского делового совета».

Samregion.ru Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступает на Российско-Австрийском деловом совете

"Что-то мне кажется, он сам себя почистил после инцидента с девушками. А во всем коронавирус виноват», «Губернатор Азаров «доигрался»?», «Дождался», «Азарову пора брать девушек с самолета и уходить с поста главы региона», «М-да, вторая беда после ковида — это заблокированный instagram Азарова. Печалька для губернатора, как он теперь будет показывать свою сытую жизнь. Есть повод впасть в отчаяние, держись, Дмитрий, жители 63-го региона с тобою», «Товарищ Азаров потерял всякое доверие своего народа, замешан в сомнительной истории с девушкой в инсте, теперь заблокирован там же. М-да, что-то как-то ваш авторитет упал на дно», — пишут пользователи.

Между тем пресс-служба областного правительства к вечеру 9 ноября сообщила о восстановлении работы инстаграм-аккаунта главы Самарской области Дмитрия Азарова. «Причиной временного сбоя в его работе стала попытка взлома azarov. life (https://instagram.com/azarov.life?utm_medium=copy_link), в связи с чем система автоматически приостановила действие аккаунта. После обращения в службу поддержки его работа была восстановлена», — сообщает пресс-служба областного правительства.