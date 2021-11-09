Президент Байден заявил, что США обязаны защитить Тайвань в случае военной агрессии со стороны Китая. Пекин, для которого воссоединение с Тайванем является одним из главных национальных приоритетов еще со времен председателя Мао, предсказуемо ответил резко, предложив Вашингтону на практике реализовать политику одного Китая и отказаться от поддержки сепаратистских сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Тайбэй ограничился выражением надежды на поддержку США в случае развития событий по военному сценарию, но каких-либо действий по провозглашению независимости острова не произошло.

Нынешнее обострение только формально связано с демонстрацией Китаем своих возросших возможностей — боевая авиация КНР в течение недели совершила около 200 вылетов в направлении Тайваня, но при этом ни разу не нарушила его воздушное пространство. Несколько боевых самолетов Китая при этом попали в зону действия тайваньской системы ПВО, что и стало поводом для обострения. Воздушное пространство острова, который КНР считает своей территорией, с чем согласны большинство стран, включая США, нарушено не было.

Пекин, в свою очередь, раздражен настойчивой поддержкой США тайваньских властей, включая регулярную демонстрацию флага в Тайваньском проливе и продажу оружия.

И Пекин, и Тайбэй придерживаются политики единого Китая, конфликт между ними — спор о легитимности власти, это застарелый гражданский, а не международный конфликт.

Ретроцессия Тайваня в Тайбэе 25 октября 1945 года

В XIX веке Китай стал объектом экономической и военной агрессии европейских и японских колонизаторов. Так называемые опиумные войны и пороки государственного управления привели к деградации китайской государственности и сделали неизбежным слом старого строя.

Империя Цин пала в 1911—1912 годах, еще до начала Первой мировой войны. К власти пришел Сунь Ятсен, основатель партии Гоминьдан. Сунь Ятсен придерживался националистических взглядов, выступал за «единый и неделимый» Китай, в то же время состоял в переписке с В. И. Лениным, считал его своим учителем и интересовался ходом социалистических преобразований в России после Октябрьской революции. Он умер незадолго до знаменитого Северного похода, в котором будущие непримиримые противники — Гоминьдань и Коммунистическая партия Китая (КПК) выступили союзниками в военных действиях против остатков монархических сил империи Цин.

Сунь Ятсен до сих пор остается общенациональной фигурой, непререкаемым авторитетом и для КНР, и для Тайваня. Национальное начало побеждает идеологическое.

Тем не менее конфликт между национально-буржуазным Гоминьданом и КПК был неизбежен. СССР оказывал помощь Гоминьдану во время китайской гражданской войны, известный военачальник и будущий маршал В. К. Блюхер служил советником при правительстве Гоминьдана и организовывал поставки вооружения.

По мере нарастания противоречий между Гоминьданом и КПК советское руководство, в соответствии со своими принципами, решило поддержать китайских коммунистов. Это было не только политическое, но и прагматичное решение — КПК стала реальной силой, под ее контролем находилось несколько ключевых регионов Китая.

Непримиримые противники объединились против Японии в войне 1937−1945 годов, которая стала частью Второй мировой войны и нашей Великой Отечественной. Но после победы, после защиты от агрессии единого Китая гражданский конфликт продолжился.

Уже в конце Второй мировой войны обозначились позиции ведущих держав — США поддержали Гоминьдан, СССР — КПК и КНР. С американской помощью в 1949 г. остатки гоминьдановских войск были эвакуированы на Тайвань.

Jiang Бывшая штаб-квартира Гоминьдана в Тайбэе (1949–2006 гг.)

В китайской истории началась новая эпоха.

Международный характер конфликту придала поствоенная ситуация и холодная война. Тайвань, контролируя только свой остров, даже жестче Пекина относится к вопросам территорий. До сих пор оспаривается независимость Монголии (МНР).

По мере экономического развития КНР и с реформами Дэн Сяопина началось бурное развитие торгово-экономических и гуманитарных связей материка и острова. Объем накопленных инвестиций Тайваня на материке — под 200 млрд долл., КНР является его крупнейшим внешнеторговым партнером — от трети до половины оборота. Студенты КНР обучаются в тайваньских вузах, идет научно-образовательный обмен.

Пекин и Тайбэй объективно не заинтересованы в обострении отношений, тем более в военном обострении. Жесткость риторики обусловлена в первую очередь внутриполитическими обстоятельствами. В КНР в ноябре пройдет пленум ЦК КПК, на котором, видимо, будут сформированы подходы к предстоящему уже в следующем году съезду, который или продлит беспрецедентные со времен Мао полномочия Си Цзиньпина, или изменит глобальную наступательную и амбициозную позицию Пекина. Поэтому торговля военной угрозой со стороны нынешних руководителей Китая никак не связана с реальным намерением развязать боевые действия.