Председатель Партии Демократии и прорыва (DEVA) Али Бабаджан, выступая с подготовленным его партией заявлением под названием «Ужасающая картина последствий судебных разбирательств по обвинению в причастности к вооруженной террористической организации», отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Если 1,5 миллиона человек в какой-либо стране обвиняются в терроризме, это означает, что государство борется со своими гражданами».

Бабаджан в своем аккаунте в Twitter опубликовал сообщение, заявив, что более 1,5 миллиона человек в Турции были осуждены за членство в террористической организации. Полный текст его сообщения:

«Эта картина вызывает чувство стыда. Если 1,5 миллиона человек в какой-либо стране обвиняются в терроризме, это означает, что государство борется со своими гражданами. Хватит уже пытаться запугивать людей разными исками, Законодательными декретами, увольнениями и ссылками».

Дрезденская медиагруппа публикует следующую информацию в своём аккаунте в Twitter:

@IFMLDresden:Правозащитник и депутат Республиканской народной партии (РНП) Сезгин Танрыкулу заявил, что: «В Турции существуют виды преступлений с неточным определением. За последние 4 года 1,5 миллиона человек были заклеймены террористами. Население у нас составляет 80 миллионов, и среди нас разгуливает 1,5 миллиона террористов. Как такое возможно?».

Mahmut Bozarslan Турецкая полиция

Студент университета Селим Йылдыз обращается к журналистам:

@Selim243481: Почему бы вам не включить в повестку людей, незаконно отстраненных от работы по Законодательному декрету? Неужели вы вообще не испытываете муки совести? 1,5 миллиона человек называют террористами на основании абсурдных заявлений. Вы же зарабатываете себе на пропитание, называя себя журналистами. Настанет день, когда и вам отплатят той же монетой.

Пользователь с ником Али Алиджик отвечает на этот комментарий следующим образом:

@AliAlicik3: Нигде в мире, кроме как в этой стране, невозможно насчитать 1,5 миллиона террористов! Вы осознаете масштабы обрушившейся на нас катастрофы?

Журналист Мурат Джейлан публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@ke78850:Говорят, что Реджеп Тайип Эрдоган перенес операцию на кишечнике или инфаркт, и что у него парализована левая сторона… Неважно, заболеет ли он, останется жив или умрет, однажды он потеряет власть и понесет ответ за все свои притеснения и гонения. В этом мире или в загробном… Он объявил 1,5 миллиона человек террористами… Он враг своей страны…

Пользователь с ником Alexsander Nio публикует следующий комментарий:

@alexsandernio36:Вы только посмотрите на озвученную цифру: число людей, с которыми за последние 5−6 лет обращались как с террористами, составляет 1,5 миллиона:) Этого позора хватит на всех… В какой бы части мира вы ни находились, если вы скажете: «В моей стране существует террористическая организация, насчитывающая 1,5 миллиона человек», — они подумают, что вы держите их за дураков. Но это официальная цифра.

Руководитель компании в сфере информационных технологий и IT Чагатай Созер публикует следующий комментарий:

@csozer41: Они провели пропаганду для своих наивных сторонников, используя всю проправительственную прессу. Они достигли своих целей. Сейчас уже невозможно убедить сторонников власти в том, что эти люди не террористы. Они кричали направо и налево «Аллах, Коран», но они несправедливо правят страной, используя невиданную за всю историю ложь и клевету.

Преподаватель университета Меджит Вайысоглу публикует следующий комментарий:

@mecitvayisoglu:Те, кто сами якшаются с любыми террористическими группировками, обвиняют других в терроризме. А обвиняя, они игнорируют закон. Они обвиняют в терроризме всех — рабочего, который отстаивает свои права, крестьянина, защищающего свою деревню, ученика, защищающего свою школу, и т. д.

Журналист Ахмет Айдын публикует комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@AAydin2a: С утра до ночи они обвиняют в терроризме практически всех, кроме себя. По сути, такая спекуляция — это попытка скрыть собственный характер. На самом деле, этот человек признался в том, насколько хладнокровным убийцей он оказался после всего содеянного, и что правительство ведет террористическую деятельность.

World Economic Forum Али Бабаджан

Пользователь Тугче Эрдоган публикует следующий комментарий:

@tue74343021:Они обвиняют в терроризме любого политически успешного человека, который может их потеснить на голосовании. В первых рядах — Председатель РНП от Стамбула Джанан Кафтанджыоглу и бывший председатель ДПН Селяхаттин Демирташ. Последнего они уже заточили в тюрьму, а что касается первой упомянутой фигуры — они пытаются создать такое восприятие, чтобы посадить ее в тюрьму… грязные игры …

Инджи Сары отвечает на это следующим образом:

@s_nci: Они обвиняют либо в терроризме, либо в игре на публику тех, кто говорит, что они голодают. Люди от страха не могут плакать. Те, кто выливает молоко, кто в состоянии аффекта жует свой урожай, поджигает себя, кончает жизнь самоубийством, они что, все играют в игры? Они обвиняют человека, выбрасывающего баклажаны и перец в мусорку, в игре на публику. Неужели это баклажаны засунули страну по уши в долги?