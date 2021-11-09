Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о проявлениях ксенофобии по отношению к русскоязычным в Казахстане активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что так было всегда, но в последнее время стали заметны ещё и фашистские проявления. Другие, напротив, говорят, что глупости и гадости пишут те, кто не был в Казахстане. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Лавров, как всегда, прав. Есть случаи ксенофобии в Казахстане. Но если точно сформулировать, в Казахстане нацизм в полный рост и русофобия. Русских всех выгнали из страны, всех русских сняли с должностей, русских преследуют и ненавидят в Казахстане… Началось это все при Назарбаеве, а сейчас продолжается… То же самое и в других странах СССР, все руководство и «вороводство» этих стран ненавидит русских и предпочитает иметь свое царство…» — рассуждает Василий.

«Лавров прав, на деньги англосакских ублюдков создаются все экстремистские организации по всему миру. Поддержка нацизма и национализма, создание провокаций для разжигания конфликтов — это всё работа западных шакалов. А все, кто на них работают, просто жалкие крысы…» — считает Даниил.

«Да, есть в Казахстане деструктивные личности, которые ядом дышат, но их меньшинство», — считает Алишкен.

«Казахстан нужен США конкретно ради плацдарма для ракет против Китая и России — а это уже третья мировая, кто не в курсе, — СШАнцы за дураков, что ли, китайцев и Россию держат?» — замечает Я.

«Мой дядя работал на Байконуре в 80-е. Русских не любили даже при СССР — могли даже в магазине не обслужить, общались с презрением», — вспоминает Виталий Михайленко.

«Обычная история, старые проверенные приемы наших маленьких западных друзей: если не можешь в открытом бою свалить соперника, поссорь его с друзьями и соседями, а в окружении всегда найдется гнилое слабое звено — и гангрена началась», — отметил Владимир Горностаев.

Школа в Казахской ССР

«Ничего нового, это с 90-х годов, как союз развалился, так на русских гонения начались! Зеркально надо относится к их мигрантам! А то большинство населения бывших республик СССР не воспринимают хорошее отношение к ним! Силу пора показать..» — предлагает Анатолий.

«Пишут глупости и гадости про казахов те, кто, видимо, редко бывает в Казахстане. Нормально там к русским относятся. Регулярно (раз в год точно) езжу к родственникам в Костанай. Ни разу не встретил ни хамства, ни озлобленности со стороны казахов. Русские школы есть, в том числе и центральная гимназия, делопроизводство и на русском в том числе. Возможности для бизнеса прекрасные. Уровень жизни абсолютно одинаков с Россией. Медицина, конечно, похуже.

Переходят на латиницу? И что? В чем ущемление русского языка? Какая вам разница, как будет написано — «қош келдіңіздер» или «qoş keldıñızder»? Если вы не понимаете, что это означает? И уж извините — живешь в Казахстане, учи казахский. А с языком и на госслужбу попадешь и в полицию. А то мы привыкли с нашим кухонным национализмом считать всех хуже себя. Начинайте с себя, ребята», — отмечает Павел.

«Родственники живут в Уральске. Русские. Ездили к ним в гости. На улице просили в глаза казахам не смотреть, желательно глаза — вниз. На работу с русским фейсом, без хорошего знания казахского не устроиться. Смотрят презрительно. Хорошо, что только смотрят, в Северном Казахстане без разговоров животы вспарывают», — поделилась Наташа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаги России и Казахстана

«Разделяй и властвуй. Казахи это поймут, когда у них будет как в Сирии или Ираке. Пиндосы ничего нового не придумали», — заметил Сергей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Российской газеты» отметил, что резонансные проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана направлены на дискредитацию сотрудничества с Россией.

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