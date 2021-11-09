Клирик Рязанской митрополии Дмитрий Фетисов на своей странице в социальной сети рассказал подписчикам, что главный врач одной из больниц областного центра «категорически отказывается допускать священников-волонтёров (прошедших специальные курсы по работе в «красных зонах») в ковидное отделение». Священнослужитель настаивает, что исповедаться и причаститься могут только «высокопоставленные» пациенты. По его подсчётам, за последние три месяца более 20 человек не смогли встретиться с ним, многие из них «умерли, так и не получив желаемого христианского напутствия, столь важного для каждого верующего».

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

«Простым людям — отказ под любым предлогом. Когда родственники тяжело болящего человека, желающего причаститься и пособороваться, уже обили все пороги, им говорят открытым текстом: «Главврач строго-настрого запретил пускать попов». И намекают: «Ваша мама только начала стабилизироваться, врачи очень стараются. Давайте не будем портить отношения». Около месяца назад одна несчастная женщина, у которой умирала мама в этой больнице, обратилась ко мне с просьбой её пособоровать, так как мама была всю жизнь усердной прихожанкой одного из рязанских храмов. Я сказал, что готов прийти, но, скорее всего, не пустят. Объяснил ситуацию. Тогда она отправилась рано утром к кабинету этого архиэскулапа, после долгого ожидания смогла «поймать» его и стала так умолять допустить батюшку, что тот не смог уже отказать. Он зашёл в свой кабинет, и женщина услышал сквозь полуоткрытую дверь его раздражённое распоряжение: «Попа проводить и выпроводить, чтобы он там не шатался по отделению», — пишет священник.

Дмитрий Фетисов считает, что главврач не желает руководствоваться федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и приказом Минздрава России, где сказано о праве больного на посещение священником даже в условиях реанимации.

«Вероятно, эта борьба с верующими, находящимися в заведомо беспомощном состоянии, в его голове прочно ассоциируется с легальной антирелигиозной или, если он сектант, с антиклерикальной борьбой. Вот так светскость государства, узко понимаемая некоторыми фанатиками как монополия атеизма, может калечить жизни других людей, напрямую зависящих от них», — рассуждает клирик.

Дарья Драй ИА REGNUM Вера

Имя и место работы медика священник не стал называть «из уважения к подвигу всего медицинского сообщества нашего города», поскольку в остальные больницы, по его словам, пускают служителей церкви «благожелательно и без препон». Дмитрий Фетисов подчеркнул, что вся «процедура» занимает в условиях красной зоны не более 5−7 минут, не требует участия медперсонала, а «ложечку после каждого причастия в больнице мы тщательно промываем в специальном дезинфицирующем растворе».

Подписчики священника под постом пожелали ему сил и Божьей помощи. Однако некоторые считают, что в этом обращении есть недосказанность.

«Почему надо верить этому человеку, а не медикам, которые, работая в красной зоне и ежедневно спасая людей, утверждают, что он не обращался к руководству, не обсуждал вопросы безопасности и прав доступа в красную зону. Ни я, ни те, кто профессионально изучает ситуацию в соцсетях, кто понимает истоки, — конечно же, не верят. Эта кампания в соцсетях — вообще классика черного пиара. Мы ведь с вами знаем, насколько сегодня это процветает в соцсетях. В соседних пабликах он уже выражается не столь деликатно, а некоторые пассажи вообще для священнослужителя нехарактерны. Ну, а текст по стилю (с юридическими выкладками) составлен уж и вовсе не батюшкой — тут поработали другие люди. Это видно невооруженным глазом», — написала Елена А.

«Главный врач выполнил свой долг — не допускать к работе в красной зоне без прививок. Врачи, волонтёры это требование соблюдают. Почему же непривитому священнику позволено нарушать общие требования?» — спрашивает Татьяна Р.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

По данным пользователей, в октябре священник писал, что не вакцинировался, потому что у него «пока очень высокий титр антител. Если бы антител не было, возможно, привился бы».

Больше всего комментариев собрал репост обращения священника в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

«Поддерживаю отца Дмитрия. Сам хожу в красную зону, у нас в Ряжске с этим нет проблем. И вижу, как людям, стоящим на пороге, это важно. Дай Бог всем здоровья, а ещё мудрости», — пишет Савва А.

«Надо входить в положение верующих. Умирать для православного без исповеди и причастия очень страшно. И потом это ещё и тяжелейшая душевная боль для остальных верующих членов семьи», — соглашается Александр М.

«Это что же такое творится-то? К православному народу священника не пускать. Вы, врач, свою нелюбовь к попам дома перед женой изливайте, а [не] в государственном учреждении, где перед смертью православный обязан исповедоваться, покаяться и причаститься! Мы живём в православной стране, так что же происходит-то? Коллективно родственникам в прокуратуру на него написать, ущемлять никого нельзя!» — оставила эмоциональное сообщение Марина П. Правда, на замечания других пользователей, что церковь отделена от государства и при чём здесь прокуратура, женщина разразилась проклятьями…

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва

«Читаю комментарии и удивляюсь, как мы любим друг друга оскорблять… Ужас просто. В принципе, я думаю, что можно выделить специальную комнату, единственную и небольшую, на всю больницу можно найти, куда привозят больного, который желает исповедоваться и причаститься святых даров Христовых. Речь идёт о тех больных, которые не в реанимации находятся», — предлагает Олег Ф.

«Главному врачу виднее, как работу в больнице организовать. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят», — высказался Дмитрий Б.

«С одной стороны, хотела возмутиться, дескать, нечего делать попам в красной зоне, инфекция серьёзная и до конца не изученная. А потом, значит, в храм к прихожанам. Но ведь и врачи после работы едут домой. Кто-то на машинах, кто-то на маршрутках. Ходят в магазины. Окажись на месте больного, пожалуй, я бы хотела и просила утешения батюшки. Исповедаться и пособороваться важно. Бывает, это последняя воля умирающего человека. Нельзя отказать. Пускайте, пожалуйста, батюшек в красную зону. Дайте успокоение душам болящих», — просит Дина М.

«И врачей тоже понять можно. Я была там год назад, что называется, «на своей шкуре» ощутила, как врачи и все причастные к нашему выздоровлению работают. Они вытягивают, вытаскивают людей с того света, а если к этой страшной болезни ещё что-то принесут, какую-то инфекцию, кому «по шапке» будет, кто за больных, находящихся в отделении, отвечает? Конечно, не Дмитрий Фетисов, он выполняет свою миссию, а врачи — свою, — встала на защиту медиков Анна Р. — Поймите, они не враги. Молитесь о своих родных и близких, о знакомых и обо всех православных христианах, молитесь в храме, дома, заказывайте в храмах, монастырях службы о здравии болящих».

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«При всём уважении — карантин либо есть, либо нет. Это раз. Требовать особых для себя преференций на основании того, что столкнулся с атеистическим противлением какого-то одного человека, считаю недопустимым. Кампанейщины у нас в стране и так хватает. Это два. А инициацию разборок в соцсетях считаю противоречащей духу и букве Евангелия. Это три», — высказался Вячеслав Г.