Известие о внесении Министерством юстиции РФ в список экстремистских материалов советского пропагандистского фильма «Тайное и явное (Цели и деяния сионистов)» раззадорило пользователей социальных сетей. Многие тут же посмотрели киноленту и, не найдя ничего экстремистского, предложили запретить и другие советские фильмы, начиная от «Чиполлино» и заканчивая «Тимуром и его командой». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Огюст Шарпентье. Еврей-ростовщик. 1842

«Тимура с его командой расстрелять! Квакину они не нравятся!» — иронизирует Дядька.

«И что в этом фильме экстремистского? Тогда запретите «Незнайку на Луне». Где говорят нехорошо про полицию и обман народа. И Чиполлино тоже страшен власти», — поддерживает «65».

«Посмотрел фильм, очень содержательный и поучительный, и где там нашли экстремизм? Думаю, что скоро запретят мультфильм про Чиполлино, этот мультфильм страшно экстремистский», — поддерживает житель Дагестана.

Цитата из м/ф «Чиполлино» реж Борис Дёжкин. 1961. СССР Устранение угрозы

«Так скоро и «В бой идут одни старики» признают экстремистским. Там же советский летчик летал на вражеском самолете. Могут признать как пропаганду техники фашизма! Чиновники дуреют от своего идиотизма и имитации бурной деятельности! Хотят показать, какие они работящие, но показывают свою тупость и безграмотность! Если цензура тех годов не выявила ничего крамольного, то что могут эти жертвы современного образования?» — спрашивает Гость.

«Какая-то несусветная дичь. Все советские фильмы проходили творческую экспертизу, никакая крамола не была бы допущена в принципе», — считает Гость.

«Спасибо Минюсту, что подсказывает, какие фильмы на досуге посмотреть», поддерживает другой участник дискуссии. «Фильм «Обыкновенный фашизм» пока не признали экстремистским? Странно, недоработка бешеных принтеров получилась», — смеётся Татьяна.

«А судьи кто? В чём же неправдивость этого фильма? В СССР просто так фильмы не выходили. Работала серьёзная цензура. Тем более по такой глубокой теме. Так почему сейчас запрещают эту правду к показу, разжигая тем самым чувство несправедливости и возмущения на сокрытие фактов под предлогом борьбы с «экстремизмом», получая при этом обратный эффект. Ненаказанное зло приумножается. Необходимо обжаловать решение этого суда в высших судебных инстанциях и рассмотреть дело по существу содержания фильма, а именно по форме его правдивости или лживости, и привлечь к обсуждению этого вопроса самые широкие круги общественности», — предлагает Москвич.

Капиталисты

«Скоро все советское признают экстремистким, от газировки до ГЭС», — пишет пользователь под псевдонимом «Во дают!».

Как сообщало ИА REGNUM, пропагандистский фильм «Тайное и явное» был снят в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве. Ленту посвятили теориям заговора касательно мирового сионизма. Она считается псевдодокументальной и не демонстрировалась в широком прокате. Решение о внесении фильма в список экстремистских материалов принято на основе заключения Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

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