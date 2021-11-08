В Оренбурге зафиксировано коллективное обращение в прокуратуру против QR-кодов и обязательной вакцинации для сотрудников сферы обслуживания. Инициативная группа горожан подала свыше 600 подписей, протестуя против принудительной вакцинации. Трансляция визита оренбуржцев в прокуратуру велась в прямом эфире Instagram.

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По данным информресурсов, причиной для массового протеста стала жалоба работника филармонии на отстранение от работы за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Инициативная группа потребовала отменить систему QR-кодов в Оренбуржье и проверить законность отстранения от работы непривитых граждан.

Портал Урал56.Ру сообщает, что часть сотрудников Оренбургской областной филармонии, отказавшихся от прививки против COVID-19, действительно отстранена от работы. В учреждении подчеркнули, что при принятии решения в филармонии руководствовались постановлением заместителя главного санитарного врача по Оренбургской области №3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Период отстранения будет длиться до тех пор, пока человек не поставит прививку или пока не будут сняты требования об обязательной вакцинации. Начисление зарплаты во время отстранения от работы не производится.

СМИ сообщают, что прокурор выслушал представителей инициативной группы, принял коллективное обращение и предложил написать дополнительные заявления по каждому случаю отстранения от работы.

В соцсетях многие пользователи поддержали протест инициативной группы. «Лёд тронулся! Спасибо вам, актеры филармонии, что не струсили!» — отметила пользователь Instagram-акаунта «Новости Оренбурга».

«Правильно сделали, что обратились в прокуратуру», — поддержал другой комментатор.

«Что это за методы — шантажировать работой?!» — недоумевает еще один подписчик.

Yarregion.ru Вакцинация от коронавируса

Ряд оренбужцев говорят, что готовы поддержать протест против системы QR-кодов.

«А что вас останавливает? Это не сарказм. Ребята будут рады поддержке. И видели бы вы испуганные глаза прокурора и его сладкий тон… Маленькая моральная, но победа. Они сами боятся…» — отметил, судя по комментарию, участник коллективного обращения в прокуратуру.

Стоит отметить, на своей странице в Instagram этот пользователь, указанный как «фокусник Оренбург/Соль-Илецк», опубликовал обращение группы оренбуржцев к президенту России Владимиру Путину. Инициативная группа, обращаясь к главе государства, отметила, что хочет обратить его внимание на беззаконие, творящееся в стране и регионах.

«Под предлогом борьбы с новой инфекции ковид-19 массово нарушаются права граждан, работодателей, пожилых людей, предпринимателей, работников бюджетной сферы. Под видом вынужденной необходимости нарушаются права на труд, на медицинскую помощь, на обучение, на свободу передвижения, на неприкосновенность частной жизни, на личную, врачебную и другие тайны. Всё это есть в базовых конституционных правах каждого из нас. Их пытаются отменить указами и постановлениями главных санитарных врачей и региональных властей. Оренбургская область — не исключение! На основании преступных региональных постановлений и указов работодатели массово оставляют людей без работы и средств к существованию, дестабилизируя ситуацию в регионе», — говорится в обращении.

Его авторы считают, что посредством внедрения системы QR-кодов нарушаются не только российские, но и международные правовые акты. «В стране, победившей фашизм, нам — внукам и правнукам победителей — пытаются навязать откровенно фашистскими способами некие документы — подобие асувайсов — для допуска к нашим базовым правам. Мы требуем, подчеркиваем, требуем от Вас как от гаранта Конституции выполнить свои обязанности согласно присяге, которую Вы давали не один раз… Требуем, чтобы деятельность губернаторов и главных санитарных врачей, которые на местах устанавливают фашистские ограничительные меры, превышая свои должностные полномочия, была проверена и виновные в нарушении конституционных прав граждан, федеральных законов понесли ответственность. Требуем расследовать случаи массового запугивания населения РФ через СМИ и призывы к разделению общества по принципу вакцинированности и QR-кодам, призывы к сегрегации и даже уничтожению тех, кто по тем или иным причинам не прошел процедуру. По таким случаям должны быть немедленно возбуждены уголовные дела. Такие призывы недопустимы, так как ведут к расколу общества и разжиганию ненависти между гражданами, соответственно, целостности и безопасности страны», — считают оренбуржцы.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода сертификата о вакцинации

Они требуют не допустить запугивания родителей, поскольку сейчас уже идут разговоры о прививках от коронавирусной инфекции для детей, а также не допустить давления на родителей через ювенальную юстицию, продвижение которой всё сильнее лоббируют некоторые члены правительства; исключить давление через систему образования. Требуют оставить выбор за родителем по поводу вакцинирования детей от ковид-19, а за распространение паники, связанной с массовой гибелью детей, бездоказательное нагнетание ситуации — привлекать к ответственности.

Силовиков и правоохранителей заявители просят реагировать на все жалобы против QR-кодов и нарушения прав граждан и руководствоваться федеральными законами, Конституцией, присягой, совестью и честью.

Пользователи соцсети отреагировали поддержкой такого обращения. «Браво! Наконец-то и Оренбург поднимается с колен!» — сказал подписчик.

«Спасибо, дорогие земляки, за проявленную смелость, новый режим всех запугал, люди боятся высказывать свое мнение! Я с вами! Надо защищать своих детей и стариков! Не допустим фашизма!» — прокомментировал другой пользователь.

В своих комментариях люди подчеркивают, что вакцинация должна быть добровольной, а не добровольно-принудительной. Если регионы будут, ссылаясь на антиковидные меры, вводить QR-коды и расширять их действие, то пользователи прогнозируют массовые жалобы и протесты по всей стране. Сигналы уже есть в ряде регионов. Например, митинги против QR-кодов прошли в Уссурийске и во Владивостоке.