



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

В преддверии годовщины принятия трехстороннего мирного соглашения по Карабаху от 9 ноября 2020 года глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами — Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. В официальном сообщении МИД России указывается, что «министры продолжили обмен мнениями по выполнению этого соглашения, а также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и отдельные аспекты региональной и международной проблематики». Других деталей переговоров не приводится. Правда, чуть ранее Лавров, говоря о главных результатах мирного соглашения, отмечал, что «стабильность установлена, поддерживается, российский миротворческий контингент способствует тому, что каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем».

Повышенный интерес к контактам Лаврова с Байрамовым и Мирзояном был связан еще и с тем, что накануне в СМИ был осуществлен информационный «вброс» о возможной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а по итогам переговоров якобы ожидается подписание трехсторонних заявлений. Один из документов должен касаться делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, другой — разблокировки транспортных коммуникаций в регионе. Но в интервью Общественной телекомпании Пашинян заявил, что на данный момент никаких договоренностей по встрече нет. По его словам, «мы не сторонники встреч ради встреч». В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил следующее: «Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая встреча может состояться, нет. Эта работа продолжается». Из чего следует вывод: контакты между Баку и Ереваном при посреднических усилиях Москвы существовали и существуют, но сторонам пока не удается достигнуть приемлемых для себя решений.

Kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Теперь о некоторых особенностях дипломатической ситуации. МИД России выступил со специальным заявлением по случаю годовщины соглашения 9 ноября 2020 года. «Российская сторона не претендует на монополию в общении с Арменией и Азербайджаном, хотя нас и связывают с этими странами и народами долгая и тесная дружба, масштабное партнерство по всем азимутам, — говорится в документе. — Мы выступаем за эффективное использование имеющегося потенциала международного сообщества при адекватном учете изменившихся региональных реалий». Теперь сравним с тем, с чем выступил по этому поводу Госдепартамент США: «Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать и активизировать взаимодействие, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, так или иначе связанных с карабахским конфликтом». Как видим, американская формула конкретна: она предусматривает как активизацию контактов между собой Баку и Еревана, так и необходимость контактов по линии ОБСЕ, то есть Минской группы, чтобы «решить все остающиеся вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом».

Аналогичной позиции придерживается и другая страна-сопредседатель — Франция. Французский посол в Армении Анн Луйо указывает на факт организованной в Нью-Йорке при посредничестве МГ ОБСЕ встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Она также говорила о каких-то «других решениях, нацеленных на заключение более долгосрочного соглашения по Карабаху». Кстати, сама Минская группа выступила с заявлением, в котором указывается, что сопредседатели «подтверждают свою приверженность продолжению работы со сторонами в соответствии с их мандатом — для поиска всеобъемлющих решений всех других вопросов, которые связаны с нагорно-карабахским конфликтом и являются следствием», и «приветствуют публичные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности встретиться друг с другом и с нетерпением ожидают обсуждения со сторонами условий и деталей подобной встречи».

Итак, мы видим два переговорных формата между Баку и Ереваном. Первый: Москва — Баку — Ереван, возникший как результат мирного соглашения 9 ноября 2020 года. Второй, потенциальный, но с участием или при посредничестве МГ ОБСЕ. «Между тем и в 2016 году, и в 2020 году два сопредседателя — США и Франция — словно бы пропускали Россию вперед, когда требовалось остановить, казалось бы, безнадежную военную конфронтацию, — пишет известный российский эксперт Сергей Маркедонов. — На карабахском треке Россия предпочитает сохранять позитивную динамику как в отношениях с Ереваном и Баку, так и со всеми внешними игроками, будь то Турция, Иран, Франция или США. Но помимо этого формата Москва будет параллельно развивать и другие — не вместо, а вместе с Минской группой». Однако на данный момент эти два переговорных формата провисают в силу разных причин объективного и субъективного свойства. Связано это, на наш взгляд, с отсутствием четкой повестки, отражающей приоритеты сторон.

Photolure.am Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

На этот счет имеются одни только предположения, которые стимулируют только дискуссии среди экспертов. В итоге все приобретает проблемный характер, даже сценарий начала полномасштабных переговоров с целью подписания рамочного мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Что касается Москвы, то она никогда не дезавуировала работу МГ ОБСЕ и не выступала против возможного продолжения работы в рамках этого формата. Однако пока более практически и перспективно выглядит проект по налаживанию двухсторонних отношений между Баку и Ереваном, «поиск мирного урегулирования конфликта между ними не только с точки зрения Нагорного Карабаха, а в целом». Существующий у Минской группы проект по Карабаху на прежних условиях зашел в тупик, чего не могут не понимать страны-сопредседатели. И что дальше?