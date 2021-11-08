Польша смогла пресечь попытку массового силового прорыва нелегальных мигрантов из Белоруссии на южных рубежах польской государственной границы, сообщили 8 ноября в пресс-службе польского министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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Инцидент на границе с Польшей, произошедший 8 ноября, обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI, PavlovskyNews и Klymenko Time. Многие указали на то, что в появлении беженцев, по их мнению, виновны и США, и ЕС.

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«Мигранты в ЕС, это ж святое. Или с территории батьки это другое?» — задался вопросом VITALIY.

«А шо такое? У Лукашенко беженцы не той системы? Этих нельзя в Европу пускать? Так это дискриминация! Ай-ай-ай, нехорошо, европейские товарищи», — не без сарказма добавил Андрей Н.

Gpk.gov.by На белорусской границе

«Да с какой радости Белоруссия должна сдерживать мигрантов?..» — не понимает Денис.

«Давай, старушка Европа! Помогала американцам устроить кровавую баню на Ближнем Востоке, вот эти люди и ломанулись в поисках хорошей жизни к тебе! Встречай новых европейцев!» — не без сарказма добавил Ivan R.

«А почему Белоруссия должна их у себя держать, если они бегут в Европу, вот и получайте их», — отреагировал один из комментирующих.

«А если их не пустят в Польшу, то они пойдут на Украину, ибо Украина — це Европа (потому что «Украина — это Европа» (лозунг со времен так называемого майдана) — М. Р.)», — с сарказмом добавила Мария Михайловна.

«Как же это по-европейски!» — не без сарказма отметила Antonina.

«А когда вместе с… [американцами] европейцы уничтожали Ирак, Ливию, Сирию, они чем думали?» — спросил Ivan.

«То, что сейчас происходит между рядом стран ЕС и Беларусью — это прохождение точки невозврата… В миграционном кризисе на границе виноваты Польша, Литва и страны НАТО», — считает Ден.

«И почему толерантная Европка не хочет спасать бедных беженцев? Польша могла бы тоже продавать им билеты до границы с Германией», — пишет Андрей.

«А чего пшеки возмущаются? Все равно беженцы у них не собираются оставаться. Лучше бы организовали доставку их до Германии, ЕС против них санкции ввела. Не сдержат же», — написал Pav Br.

«ЕС необходимо срочно начать переговоры с правительством Тихановской», — с сарказмом написал krasnogorov.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

«Толерантная Европа вместе с США… [разбомбили] страны, их обедневшие жители имеют право жить в Европе! Это ж не Лукашенко войну устроил», — добавил Владимир.

«А в чем вина белорусских властей и в чем, собственно, провокация? Или они этих мигрантов штыками гонят в сторону Европки?» — не понимает Magic Carpet.

«Они в ответе за тех, кого бомбили», — добавил Dmitro, вероятно в адрес ЕС.

«Лукашенко должен был их как-то сдерживать или что?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Они вообще не в Польшу, а в Германию двигают. Польша транзитом», — отметил Evgenii.

«Лукашенко — молодец, сказал — сделал. «Сами будете эмигрантов ловить». Вот с этими свинтусами из Европы так и надо», — подытожил Crone.

Напомним, утром 8 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничных переходов «Брузги» (с белорусской стороны) и «Кузница» (с польской стороны) произошёл инцидент с колонной беженцев численностью около тысячи человек.