В Великобритании продолжают обсуждать изменение правил в процессе отставки члена парламента Оуэна Патерсона.

Уинслоу Хомер. Здание парламента. 1881

Британский политик, член Консервативной партии Джордж Юстис дал оценку процессу в интервью журналисту ВВС Эндрю Марру: «Очевидно, если вы говорите о поправках, которые мы одобрили, то люди голосовали за право на апелляционный процесс. Мне кажется, что люди оправдываются, когда говорят, что право на апелляцию ослабляет авторитет того человека, который проводил изначальное расследование. Мы не говорим так ни о какой другой профессии в этой жизни. Если бы вас неоправданно отстраняли и у вас было бы право на апелляцию, Эндрю, это бы не ущемляло чью-либо власть».

Некоторые пользователи согласились с политиком, они считают, что апелляционный процесс необходим для защиты членов парламента от неоправданного отстранения.

«В какой-то части он прав. Они действительно защищают себя и премьер-министра таким образом», — отметил @FrancisAshling.

«Да, он, скорее всего, прав, по моему мнению, правила менялись для того, чтобы защитить Джонсона и других, а он (Оуэн Патерсон. — прим. Д. С.) был использован как козел отпущения», — считает @suzie_wong 86 .

Комментаторы не поняли, почему правила решили изменить только тогда, когда один из политиков попался, ведь было же так много времени.

«Тори были у власти на протяжении 11 лет. Почему они ничего тогда не меняли? Зачем надо было ждать, пока одного из них признают виновным?» — спросил @MeSlengTeng.

Ряд пользователей согласились с другим членом парламента Крисом Брайантом, который заявил, что нечестно менять правила в последний момент, а не наказывать за нарушение правил.

(сс) Policy Exchange Оуэн Патерсон

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«Дело Патерсона рассматривалось честно, в том числе апелляция. Послушайте, что по этому поводу сказал Крис Брайант», — посоветовал @SimonPotter6.

«Их поймали с поличным при попытке извратить ход правосудия, а их ответ — солгать о причинах и сути того, что они сделали. Стыдно и предсказуемо», — считает @petedownton71.

Часть комментаторов отметила, что правила изменили только потому, что этого хотел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а цели сделать процесс честным не было.

«Насколько я понимаю ситуацию, некоторые члены парламента, такие как Рис-Могг и Джонсон, хотели, чтобы Патерсона освободили, соответственно, правила и изменили», — объяснил @richard39830927.

Многие пользователи посчитали слова об апелляции очередной отговоркой для тех, кто не в теме, потому что апелляция уже предусмотрена в процессе об отстранении.

«Апелляционный процесс уже есть. Почему Марр не спросил об этой неправде?» — поинтересовался @DavidHazie.

«Апелляционный процесс уже есть, когда дело идет на рассмотрение в специальный комитет, у члена парламента есть возможность изложить свои доводы. А это было движение взятки и коррупции в британской политике, ясно и понятно», — объяснил @bobito64.

Number 10 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

«Это неправда, Джордж Юстис, потому что у него уже была апелляция, как это сказал глава специального комитета по стандартам ещё до голосования», — рассказала @KJkathryn.

В комментариях предложили менять все правила, если результаты голосования не понравились, начав с голосования по выходу Великобритании из состава Европейского союза.

«Может, нам апелляцию по Brexit провести, пожалуйста», — попросил @SCknowle66.

Некоторые пользователи отметили, что все заявления и оправдания консервативных представителей очень хорошо написаны, чтобы обманывать публику во время кризиса.

«Я не знаю, кто пишет речи консервативным депутатам и министрам, чтобы они устраивали розыгрыши во время каждого кризиса, но он хорош. А они еще с таким убеждением всё это говорят. И они эту палку так долго гнули в тоне «тут нечего смотреть», прямо до последнего», — прокомментировала @MAurelius200.

Ряд комментаторов считает, что голосование было направлено не на улучшение существующего процесса, а на установление нового процесса, при котором будет сложнее стать привлеченным к ответственности.

«Почему с этим неискренним заявлением не стали спорить? Голосование было о замене сбалансированной системы на новую, упакованную консерваторами. Это не голосование об улучшении системы, это голосование о замене её на коррумпированную», — добавил @RoyBillowes.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

«Это ложь. Поправка была не об апелляционном процессе, это была отмена имеющегося процесса и установление нового», — считает @rachc50.

Пользователи отметили, что изменение процесса по привлечению к ответственности депутатов самими депутатами противоречит всем принципам адекватности и честности.

«Если это еще непонятно этому правительству, я по буквам скажу. Члены парламента не могут определять, что является допустимым поведением для них, это подрывает независимость», — считает @reality_judge.