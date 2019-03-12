Москва, 12 марта, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В 2018 году введено в эксплуатацию Бованенковское месторождение, опорное месторождение на Ямале, запасы газа составляют 4,9 млрд кубометров. Эксплуатация месторождения рассчитана до 2124 года. Уже сейчас можно добывать 317 млн кубометров газа. Об этом сегодня, 12 марта, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, в течение года созданы новые газотранспортные мощности для вывода газа с Ямала. В рамках Северного коридора мы ввели газопровод «Ухта-Торжок-2».

Раньше срока построено две нитки морского газопровода «Турецкий поток», в ноябре закончено 2018 года строительство. Очень важное событие — это ввод в конце прошлого года терминала по регазификации сжиженного природного газа в Калининградской области

«Северный коридор становится самым главным, самым важным для поставок газа российским потребителям и для поставок газа на экспорт», — отметил Миллер.

Читайте также: Миллер доложил: «Газпром» готов к осенне-зимнему сезону 2019−2020 гг