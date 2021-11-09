Сегодня, 9 ноября, на прилавки магазинов по всему миру поступит Forza Horizon 5 — пожалуй, самая ожидаемая гоночная игра года. За несколько дней до релиза новая разработка Playground Games уже успела возглавить чарт продаж сервиса Steam и получить высокие оценки как от критиков, так и от геймеров. Насколько интересно кататься по живописным пейзажам современной Мексики — читайте в материале.

Игра Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 вновь позволяет геймерам принять участие в фестивале Horizon — громком празднике для всех любителей дорогих автомобилей, адреналиновых гонок и духа соперничества. На этот раз разработчики решили перенести ивент в солнечную Мексику, которая объединяет в себе несколько очень разных биомов: песчаные пустыни, тропические джунгли, затерянные руины, живописные пляжи и даже покрытый снегом вулкан. Геймплейная часть же при этом практически не изменилась: садись за руль, путешествуй по проработанному до мелочей открытому миру, коллекционируй автомобили и участвуй в заездах.

Корреспондент ИА REGNUM уже успел опробовать новую разработку Playground Games:

«Forza Horizon 5 — это самая настоящая игра нового поколения. Выдающаяся с технической точки зрения и невероятно красивая. К большому сожалению, кроме этого, ей практически нечего предложить. В игровом процессе не появилось каких-либо значимых нововведений, а местный сюжет создавался исключительно «для галочки». Фанаты франшизы и жанра в целом, впрочем, будут довольны и получат ровно то, за чем пришли».

Критики поставили пятой части Forza Horizon 91 балл из 100 на популярном сайте-агрегаторе Metacritic — более высокой оценки (92 балла) ранее удостаивалась только четвёртая часть франшизы. При этом у проекта пока нет ни одной негативной рецензии. Журналисты пишут, что Forza Horizon 5 берёт всё лучшее от прошлых частей серии и выводит это на новый качественный уровень.

«Forza Horizon 5 включает в себя весь контент из прошлых игр и при этом не теряет фирменного веселья Horizon. Игра выглядит просто потрясающе, а геймплей остался всё тем же казуальным весельем, которым знаменита серия Forza Horizon. В неё можно играть бесконечно, и она точно заслуживает наивысшего балла», — Vgames.

Скриншот из игры Forza Horizon 5 Forza Horizon 5

Некоторые критики считают, что Forza Horizon 5 может побороться за звание главной игры 2021 года.

«Forza Horizon успешно справилась с тем, что не удаётся почти всем других франшизам, — она становится всё лучше и лучше с каждой новой частью. Неужели это игра года?» — Areajugones.

Часть журналистов пишет, что Forza Horizon 5 — это признание в любви всему жанру гоночных симуляторов.

«Forza Horizon 5 — это настоящий шедевр. Мексика привносит в игру великолепные пейзажи, выполненные в лучшей графике. При этом в игре целая гора контента с различными режимами, которые подойдут как любителям одиночных игр, так и ценителям кооперативных испытаний. Замечательное произведение и настоящее признание в любви всему жанру гоночных игр», — MondoXbox.

Некоторые критики отмечают, что Forza Horizon станет новым золотым стандартом для всех гоночных проектов.

«Forza Horizon 5 устанавливает новый золотой стандарт для всех гоночных игр в индустрии — по визуальной составляющей, геймплею и дизайну карты», — Dexerto.

Скриншот из игры Forza Horizon 5 Forza Horizon 5

Рядовые геймеры также оценили Forza Horizon 5 достаточно высоко — на 8,8 балла из 10 возможных. Игра получила 533 отзыва, из которых 458 положительные, 14 нейтральные, а 61 отрицательный. Пользователи хвалят её за техническое исполнение и количество доступного контента.

«Это просто невероятная игра. Лучшая гонка всех времён и лучшая графика всех времён. Помимо этого, у вас есть сотни доступных машин, уникальные гоночные события каждый день, и её можно бесплатно получить по подписке Game Pass — невероятно!» — CarlitosSlim.

Игроки также отмечают, что разработчикам удалось превзойти успех четвёртой части.

«Я огромный фанат франшизы Horizon. После четвёртой части я не знал, как вообще можно сделать эту игру ещё лучше. Однако Playground Games смогли! Игровая карта невероятно большая, а разнообразные биомы смогут порадовать вкусы каждого. Эта игра действительно ощущается как опыт нового поколения — думаю, что с лёгкостью проведу в ней около 300 часов», — Ushiwaka.

Скриншот из игры Forza Horizon 5 Forza Horizon 5

Впрочем, некоторые пользователи считают, что игра в определённый момент начинает наскучивать.

«Я наиграл уже много часов и действительно наслаждался игрой. Но она слишком быстро становится репетативной», — Jps71.

А часть геймеров отмечает, что игра не заслуживает таких высоких оценок ввиду недостатка новых идей.

«Это просто копия Forza Horizon 4 с другой картой. Её должны были сделать дополнением для четвёртой части, а не отдельной игрой», — puertorock77.