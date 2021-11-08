Слова президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего руководство СССР за жестокость при освобождении Киева от нацистов в 1943 году, возмутили пользователей социальных сетей. Некоторые стали высмеивать украинского лидера за некомпетентность. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Не может решить вопрос локального конфликта, зато судит о победах великих предков. Жалкий типок это тело», — заметил «Конь в пальто».

«Родилось же такое на нашу голову!» — иронизирует Владимир Лушников.

«Ну, всё! Кукушка съехала окончательно, несите следующего», — поддерживает Виталий Мальков.

«Ему лучше молчать — за умного сойдёт!» — поддерживает Наталья Кузнецова.

«А мой дед, который прошёл две войны, я уверен, ни сказал бы ни слова! Мой дед воспитывал меня с четырёх лет. И как-то в разговоре, когда мне было около тридцати, сказал: «Мой мальчик! Да! Было страшно! Но мы шли! Шли, несмотря ни на что…» Я не уверен, что я смогу так, как мой дед!» — отметил Алексей Аксёнов.

Жители освобождённого Киева встречают советских солдат. 1943

«Ему бы историю получше знать. Люди шли освобрждать свою землю, свои дома от фашистов!» — замечает Наталья Никифорова.

«Грехи и ошибки страны спихнул на государство, удобно» — заметил Руслан.

«Вот кретин. И на конкурсе кретинов он займёт последнее место, потому что кретин», — смеётся Константин Никонов.

«Это кем же нужно быть, чтобы делать такие заявления? Улицу Кузнецова, уничтожившего 11 фашистских генералов, переименовали и назвали именем автора гимна УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который вместе с фашистами пришел в Киев, с фашистами и ушел, и всю жизнь прожил в США. Вот какие герои сегодня у украинцев», — пишет Orhideya Crimea.

«От оккупантов-то освободили, а вот от нацистов ещё предстоит», — считает Александр Закупин.

«Да что этот клоун знает о войне…, о стратегических наступательных операциях… Тогда промедления были смерти подобны…», — напоминает Георгий Дубровин.

«У Зеленского есть реальная возможность освободить Киев от нацистов ещё раз! В 2021 году! Пусть покажет, как нужно освобождать правильно! Только вот беда, мы нацистов гнали до Берлина, а ему куда своих гнать?» — иронизирует Вера Мочалова.

«Из таких, как Зеленский, могли бы делать обшивку для портсигаров… Жесть, конечно. Неразумные хазары…, что с них взять. Гены…» — развивает тему Ирина Самойлова.

«Вы нас неправильно освобождали?» Клоун он и есть клоун…» — замечает Николай Миронов.

«Зеленский всеми способами пытается понравиться нацистам, придумывая историю освобождения Киева. Перебор в игре роли, предки не простят», — считает Ш.

Колонны пленных немцев на улицах Киева. 1943

«Вот как люди могут жить с такой шизой в головах?! С одной стороны, нацисты у них хорошие, а с другой, жители Киева, сражающиеся с ними, тоже хорошие. Вот вечно так — русские придите, сделайте нам хорошо, дайте денег и… уходите», — иронизирует Николай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «освобождение Киева — это история безграничного безразличия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», Зеленский написал в своём телеграм-канале. Глава Украины напомнил, что, по официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 тыс. человек, однако историки заявляют о почти миллионе павших в боях.

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