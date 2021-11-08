Дальнейшая работа России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» остается под большим вопросом. Об этом 7 ноября заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Донбассе

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Отвечая на вопрос о готовности Владимира Зеленского вынести обсуждение экологических проблем Донбасса на уровень «нормандской четверки», Никифоров отметил, что «и политическая часть, политическая повестка «нормандского формата» под большим вопросом, что говорить об экологии».

«Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в «нормандском формате», — сказал он.

Заявление Никифорова обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time, а также издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на бессмысленность встречи в «нормандском формате», пока Киев не выполнит Минские соглашения.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в нормандском формате

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«Украине мир не нужен!» — пишет Vazuns T.

«Слушайте, ну это же законченный идиот! Все его шаги, всё поведение было направлено на разрушение всяких договоренностей. Вся его русофобская риторика, бесконечные провокации, системная ложь. Мне кажется, там за фасадом реальный дурак. Хорошо запоминает текст и отлично умеет кривляться, но как мы могли поверить, что фигляр, лицедей может быть президентом? Это ведь даже не кухарка, которая управляет страной. Это какой-то у**** с комплексом Наполеона, который тянет страну в пропасть…» — не выдержал Сергей Г., отзываясь о Зеленском.

«Ну так отказывайся (слова адресованы президенту Украины. — О. П.), скажи, что ты не можешь выполнить ни одного пункта из перечисленных. И всё — настанет новая реальность», — добавил Олег В.

«Странный он человек. Лавров две недели [назад] об этом сказал. Попугай, что ли, этот Зеленский?» — задался вопросом Максим С.

«Нерукопожатный и брехливый черт, какие там форматы и встречи?!» — не выдержала Елена С.

«Действительно, о чем ещё говорить в «нормандском формате», если не про экологию! Планктон вроде под крымским мостом плавать не может, нужно обсудить!» — смеется «Анти «эхо».

"Нормандский формат» встреча… по выполнению Минских соглашений. Причём тут экология?» — не понимает Vladimir.

«Когда говорить не о чем, всегда говорят о природе, о погоде», — ответила ему Анжелика.

«Проблемы феминизма или гендерные вопросы тоже можно обсудить. А почему бы и нет?» — смеется Mangust Last.

«Еще один котел — и формат возобновится!» — написал В. А.

Цитата из видео на YouTube Уничтоженная техника ВСУ. Дебальцевский котёл

«Для обсуждения экологии есть много других площадок… А то, что Украина оставила Крым без воды, это совсем другая история», — пишет Анжела.

«Если никто не хочет идти на компромиссы, тогда встреча ради встречи — тупо пиар для следующих выборов», — написал Димон.

«А какой в нем смысл, если Клоун Нелохович (имеется в виду Владимир Зеленский. Речь о фразе Зеленского «я — не лох», которую он произнес в Донбассе в 2019 году, общаясь с украинскими военными. — О. П.) не выполнил… [ничего], что подписал в Париже в 2019 году» — подытожил Александр.

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