Видео из Ленинградской области, где очевидцы крайне удивились появлению устройства на одной из уличных колонок, которое позволяет набирать воду лишь по специальным картам, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Василий Перов. Очередная у бассейна. 1865

»Ну всё, лишили людей последней возможно бесплатного воды напиться. Что дальше? Налог на воздух введёте? Вот и правда уже начинаешь верить во все эти антиутопии, смотря за тем, что происходит в России. Не по-человечески это всё. Противоестественно, я бы даже сказал», — написал Геннадий В.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное устройство лишает людей возможности получить необходимую воду, ведь не у всех есть возможность платить за естественные человеческие потребности. Другие указали на то, что ничего бесплатного в это мире нет, и за воду из колонок всегда кто-то платил, просто мало кто это учитывал.

«Ну так мы за воду по кубам в квартирах платим! На дачах платим! В чём проблема-то? Вода эта не бесплатная», — считает Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что данная колонка не станет проблемой для местных жителей, потому что бесконтрольный доступ к их воде был для них лишь головной болью.

«За колонку мы всегда платили по количеству прописанных в доме. Каждая колонка была прикреплена к определенному количеству близлежащих домов. Так что это всё вброс для дураков. Сама всю жизнь живу в частном доме и плачу за колонку. Возмущаются тут только любители халявы за чужой счёт», — поделилась своим мнением Танзиля П.

(сс) Дмитрий Cкляренко Колонка

Часть людей считает, что эта не первая платная колонка с водой, подобная технология применяется уже во многих населённых пунктах, просто мало кому это доставляло неудобства.

«Близлежащие жители в радиусе 100 метров и так платили за воду по коммунальным тарифам всю жизнь, а воду набирали все кому не лень. Теперь будут набирать только местные жители. Им выдадут карты с нормативом воды. Всё правильно сделали! Такие колонки уже во многих посёлках! Корёжит бесов от справедливости», — отмечает Александр Д.

Ряд пользователей указывает на то, что зачастую воду из этих колонок расходовали безрассудно, что отражалось на коммунальных платёжках местных жителей.

«Мы в детстве подбегали, вставляли палку под рычаг, и тонны воды утекало в никуда. Теперь-то я понимаю, что вода денег стоит», — указывает Александр М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

Отдельные комментаторы отмечают, что бесплатного в современной России практически ничего не осталось, поэтому удивляться таким платным колонкам уже не стоит.

«Многие, видимо, упустили тот момент, что Советского Союза больше нет, бесплатно водички вам негде больше набрать. Только там, куда не добралась рука капиталиста. Поэтому нечего слёзы лить по поводу исчезновения таких общедоступных колонок. Кончилась халява», — пишет Василий Р.

Напомним, 7 октября в социальных сетях появилось видео из Ленинградской области, где очевидцы крайне удивились появлению устройства на одной из уличных колонок, которое позволяет набирать воду лишь по специальным картам.